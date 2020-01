WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Koduj z Gigantami O programowaniu słyszy się już niemal codziennie - nie tylko w środowisku informatycznym. Korzystanie z nowych technologii jest już powszechnym sposobem na spędzanie wolnego czasu, znacznie wydajniejszą pracę, organizację codziennych obowiązków czy sprawniejszą naukę. Tworzenie praktycznych rozwiązań czy zabezpieczeń cyfrowych to nic innego jak kreatywny pomysł i wprowadzenie go w życie za pomocą kodu. A gdyby tak samo programowanie uczynić rozrywką i to nie tylko dla dorosłych? Bezpłatne warsztaty kodowania. (Materiały prasowe, Fot: WP) Z pomocą przychodzą Giganci Programowania! Największa szkoła programowania w Polsce swoje kursy prowadzi już w ponad 80 miastach. Powstała z misją połączenia rozrywki i nauki przy jednoczesnym wspieraniu kreatywności i umiejętności logicznego myślenia w jak najbardziej sprzyjającym do tego środowisku. Dzieci swoją przygodę z programowaniem mogą rozpocząć równolegle z edukacją szkolną i podążać według specjalnie przygotowanej ścieżki nauczania – dzięki temu są w stanie poszerzać zakres swojej wiedzy w usystematyzowany sposób. Zajęcia mają charakter praktyczny i w zależności od zaawansowania ucznia obejmują tworzenie własnych animacji, gier, programów oraz naukę elementów profesjonalnych języków programistycznych takich jak C#, Python czy JavaScript. Kiedy najlepiej rozpocząć przygodę z programowaniem? Założyciele szkoły Giganci Programowania potwierdzają, że tak naprawdę jedynym wymogiem jest umiejętność pisania, czytania i liczenia w zakresie do 20, zatem w zajęciach biorą udział już uczniowie pierwszych klas szkoły podstawowej. Warto zachęcić dziecko do poznawania tej dziedziny jak najwcześniej, tym bardziej, że aplikacje i gry komputerowe oraz mobilne to codzienna rozrywka niemalże każdego młodego człowieka. Giganci dla najmłodszych uczniów oferują lekcje tworzenia gier - najbardziej atrakcyjny temat dla młodych - w programach typu Scratch czy Kodu. Czasem swoje zainteresowania można odkryć w późniejszym wieku, co nie jest problemem - na zajęcia zapisać mogą się również starsi uczniowie. Wtedy naukę programowania zaczyna się już z innego pułapu – są to podstawy profesjonalnego języka C#. Giganci Programowania to również kursy druku 3D oraz grafiki komputerowej - oferta dla sceptyków programowania. Szkoła oferuje również obozy wakacyjne i zimowe łączące różnego rodzaju aktywności z programowaniem. JUŻ TERAZ - KODUJ Z GIGANTAMI! Jeżeli nie jesteś pewien czy Twoja pociecha będzie zainteresowana programowanie - warto to sprawdzić. Idealną możliwością będą bezpłatne warsztaty Koduj z Gigantami, przeznaczone dla każdego ucznia od 7. do 19. roku życia. Wydarzenie objęte jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Zajęcia kierowane są do osób początkujących, chcących poznać tematykę programowania. Zapisu na warsztaty można dokonać na stronie: https://www.giganciprogramowania.edu.pl w zakładce Koduj z Gigantami. Zaprogramuj Swoją przyszłość!