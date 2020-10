Koci pasożyt groźny dla człowieka. Prowadzi do trwałych zmian w mózgu

Badania pokazują, że ludzie z pozytywnym wynikiem na toksoplazmozę wykazują bardzo specyficzne zachowania. Zdaniem badaczy częściej podejmują określone rodzaje ryzyka niż ci, którzy nie mają toksoplazmozy. Nie jest jednak do końca jasne, jak to się dzieje.

Jak atakuje pasożyt?

Gdy nosicielem jest gryzoń (najczęściej mysz lub szczur), to pasożyt zmienia jego zachowanie, sprawiając, że mniej boi się ryzyka. Powoduje również, że gryzonie przyciąga zapach kocich odchodów. Innymi słowy: robi wszystko, by gryzoń natknął się na kota, a następnie, by mógł zostać złapany i zjedzony. Dzięki temu pasożyt może trafić do kocich jelit.