Kobiety pracują w IT, ale zwykle dopiero po przebranżowieniu

Branża IT oferuje wiele różnorodnych stanowisk. Programowanie to tylko jedna z wielu opcji, na jaką można się zdecydować podczas wyboru ścieżki kariery. Według najnowszego raportu No Fluff Jobs o kobietach w IT, aż 55% respondentek podjęło pracę w IT po studiach nietechnicznych, a 23,84% po samych kursach i szkoleniach. Kobiety często zdobywały wiedzę na własną rękę.

Raport przygotowany wspólnie z SWPS o kompetencjach w IT mówi o ponad 38-procentowym udziale kobiet w branży, co stanowi wzrost o ok. 8-10% w porównaniu do 2019 roku. Te liczby ujawniają rosnącą tendencję przełamywania stereotypu i stają się także zachętą dla przyszłych kandydatek.

Co więcej, sami pracodawcy zwracają większą uwagę na różnorodność płciową w zespołach, dzięki czemu naturalnie ewoluuje kultura organizacji, stając się przyjaznym i inkluzywnym środowiskiem. Problemy takie jak dyskryminacja czy seksizm zaczynają być zauważane, a firmy starają się je wyeliminować, wyrównując szanse i wprowadzając mechanizmy antydyskryminacyjne.

Jakimi motywami kierują się kobiety i jakie stanowiska są najpopularniejsze? Które kompetencje są najbardziej wartościowe w branży IT?

Motywacje do pracy w IT

To właśnie kobiety były najbardziej pokrzywdzoną grupą z powodu pandemii. Wiele z nich traciło pracę albo musiało zrezygnować, aby zostać w domu razem z dziećmi uczącymi się zdalnie. Decyzja o pozostaniu w domu lub zmianie pracy najczęściej jest pokierowana wciąż istniejącymi nierównościami płac. Według danych Eurostatu luka płacowa w Polsce pomiędzy kobietami a mężczyznami wynosi 8%. Te dane pokrywają się z raportem o Kobietach w IT, według którego odpowiednie zarobki stanowiły jeden z najistotniejszych motywów wejścia do branży IT.

Poza zarobkami, dobra atmosfera i możliwość rozwoju oraz pracy zdalnej stanowiły najwyższy procent odpowiedzi respondentek przy pytaniu o to, co jest ważne w pracy. Około 80% odpowiedzi wskazywało na te trzy elementy, co daje obraz postrzegania branży IT nie tylko jako najbardziej opłacalnej, ale też jako środowiska oferującego wiele możliwości i elastyczności.

Stanowiska techniczne i nietechniczne

Juniorki napotykają więcej przeszkód, chcąc rozpocząć pracę w IT, a sytuacja robi się trudniejsza, kiedy chodzi o stanowiska nietechniczne, na które jest duży popyt.

Biorąc pod uwagę wykształcenie, najwięcej kobiet w IT znalazło się po kierunkach humanistycznych i społecznych (ok. 25%), co ma odzwierciedlenie w ogłoszeniach o stanowiskach nietechnicznych, w których pracodawcy poszukują m.in. kompetencji miękkich. Na trzecim miejscu znajdują się nauki przyrodnicze. Znaczący procent odpowiedzi dotyczył także kursów i szkoleń (ok.15%) oraz indywidualnej nauki.

Wśród najpopularniejszych kategorii nietechnicznych znajdują się Project Management, UX/UI, Business Analysis i Testing. Ta ostatnia kategoria niekoniecznie wymaga znajomości programowania, ale w wielu aspektach to pomocna umiejętność, pozwalająca lepiej rozumieć strukturę testowanego kodu i przeprowadzać trafne testy.

Project Management to kategoria, w której dużą rolę odgrywają kompetencje miękkie, szczególnie zdolności organizacyjne i przywódcze. Praca w tym sektorze może wynikać z naturalnej ewolucji ścieżki programistycznej, ale też może być efektem przebranżowienia z zapleczem humanistycznego wykształcenia. Business Analysis umożliwia wykorzystywanie umiejętności analitycznych w połączeniu ze zmysłem biznesowym. UX/UI to popularny kierunek dla wcześniejszych projektantek graficznych, ale także osób kształcących się od zera z zamiarem wejścia do branży.

Wśród programistek prym wiodą kategorie związane z backendem i frontendem. Najpopularniejsze technologie to HTML i CSS, JavaScript, Java, Python i SQL. Z takim zapleczem umiejętności można pracować przy tworzeniu stron i aplikacji, ale też z bazami danych przy różnorodnych projektach.

HR w sektorze IT

To kategoria, która wciąż może zaliczać się do pracy w IT, ale jest jednocześnie odrębną specjalizacją. HR w IT wymaga wysokich kompetencji komunikacyjnych, ale też wiedzy specjalistycznej, która pozwoli na wyłonienie najlepszych kandydatów.

Wybierając taką ścieżkę, specjalistka w swoim zawodowym DNA musi mieć wpisaną chęć do ciągłego zdobywania wiedzy w temacie IT. Zrozumienie technologii pozwala dobrać odpowiednich kandydatów, co zwiększa szansę na powodzenie w rekrutacji i skraca ścieżkę pozyskania odpowiedniego specjalisty.

Ogrom możliwości, jakie oferuje branża IT kusi coraz więcej kobiet, które wyzwalają się z kulturowych wzorców, walcząc o równe szanse. Firmy technologiczne dostrzegają wagę tych zmian, więc tendencje widoczne na rynku pracy ulegają pozytywnym przekształceniom w stronę równości płciowej.

Jeśli zaś chcesz wiedzieć więcej o tym, co słychać w branży IT, wejdź na stronę Enter the Code. To serwis przeznaczony dla osób stawiających pierwsze kroki w świecie IT. Znajdziesz tam wiedzę przydatną do rozwijania umiejętności w obrębie wielu kategorii technologicznych, a także wskazówki ułatwiające szukanie pracy.