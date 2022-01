Klawiatury do domu, biura i grania. Poradnik zakupowy

Im dalej w las, tym ciekawiej. Wyróżniamy klawiatury niskoprofilowe i wysokoprofilowe. Te pierwsze rozpoznacie po tym, że klawisze są niewielkich rozmiarów i droga, jaką muszą przebyć od momentu naciśnięcia do zetknięcia się z płytką, jest bardzo krótka. Takie rozwiązanie jest dobre na przykład do pisania tekstów. Drugi rodzaj klawiatur charakteryzuje się dużymi klawiszami i tym, że muszą one pokonać dłuższy dystans, zanim dojdzie do wysłania impulsu do komputera.