Klawiatury dla graczy i do biura. Membranowe, mechaniczne i hybrydowe - co wybrać i czym się różnią Wydawałoby się, że wybór klawiatury do komputera jest prosty jak zakupy w lokalnym sklepie spożywczym. Okazuje się jednak, że różnią się one konstrukcją i nie zawsze klawiatura używana w biurze sprawdzi się na przykład podczas gry w multiplayerową strzelankę. Jakie są rodzaje klawiatur? Kto może wybrać klawiaturę membranową, a kto zdecydowanie powinien postawić na mechaniczno-optyczną? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w poniższym tekście. laptop gamingowy słuchawki klawiatura gracz Źródło: Adobe Stock Klawiatury desktopowe dzieli się na kilka typów. Pierwszym jest sposób połączenia, można to zrobić przy pomocy portu USB albo bezprzewodowo przez Bluetooth lub standard radiowy. Kolejny podział następuje ze względu na skok klawiszy i tutaj są klawiatury niskoprofilowe oraz wysokoprofilowe. Przez skok klawiszy rozumiemy drogę, jaką klawisz musi przebyć od naciśnięcia do zetknięcia z płytką. Z reguły można je rozpoznać po wysokości samych klawiszy. Na temat podziałów klawiatur można napisać książkę, więc skupimy się na podziale ze względu na mechanizm działania. Tak oto występują klawiatury mechaniczne, membranowe, hybrydowe i optyczno-mechaniczne. W klawiaturze mechanicznej klawisze naciskają na plastikowe przełączniki i są od siebie niezależne. Każdy klawisz ma swój własny przełącznik i po naciśnięciu aktywuje on płytkę drukowaną, a ta wysyła odpowiedni sygnał do komputera. Klawiatura mechaniczna zapewnia długą żywotność i precyzję działania. Jako minus można wskazać jej głośność, ale niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie lubi charakterystycznego stukotu klawiszy. Rozwiązanie to jest doskonałe do pracy i do grania. Przedział cenowy, jak zawsze, jest dość spory. Można kupić klawiaturę mechaniczną za nieco ponad 100 złotych taką jak Savio Tempest RX Full. Producent reklamuje ją jako klawiatura dla graczy, ale wygląda na tyle dyskretnie, że z powodzeniem sprawdzi się w biurze. Oferuje ona takie funkcje jak 10 trybów podświetlenia i 5 poziomów jego jasności, regulację wysokości klawiatury, odchylaną nóżkę. Klawisze są pokryte powłoką antypoślizgową. Za około 250 złotych można już nabyć klawiaturę przeznaczoną przede wszystkim do grania, ale sprawdzi się ona także przy szybkim pisaniu. Mowa o SPC Gear GK630K. Posiada kompaktowe rozmiary, ponieważ pozbawiono ją klawiatury numerycznej. Gracze docenią możliwość wyboru indywidualnego podświetlenia dla każdego z klawiszy. Przyda się to na przykład przy konieczności szybkiego dostępu do określonego ekwipunku. Na uwagę zasługuje wykonanie produktu, ponieważ do budowy użyto wzmocnionego aluminium. Na drugim biegunie są bardziej profesjonalne produkty przeznaczone dla najbardziej zapalonych graczy i nierzadko ich ceny zbliżają się do 1000 złotych. Tak jest w przypadku Steelseries Apex 7. Jest tutaj rama wykonana z aluminium serii 5000, pięć profili konfiguracji, magnetyczna podkładka pod nadgarstki, a także wyświetlacz OLED służący do pokazywania wiadomości z gry lub komunikatorów. Klawiatury membranowe posiadają gumową matę, która jest umieszczona pod klawiszami. Klawisz uderza w wypustkę, a ta dociska pole na płytce odpowiedzialnej za przesłanie sygnału do komputera. Przeważnie tego typu klawiatury mają krótki skok i są cichsze od mechanicznych. Powszechnie uznaje się, że mają one krótszą żywotność i są przeznaczone raczej do okazjonalnego użytku domowego. Niewątpliwą zaletą jest tutaj cena - klawiaturę membranową można kupić już za niecałe 20 złotych. Tak jest w przypadku modelu Esperanza TK101, który nie oferuje żadnych skomplikowanych funkcji. W średnim przedziale cenowym dobre opinie zbiera Logitech G213 Prodigy, którą producent reklamuje jako przeznaczoną również dla graczy. Jest tutaj 5 indywidualnych stref podświetlenia, odporna na zalanie do poziomu 60 ml, a także posiada podkładkę pod nadgarstek i dwupoziomową regulację kąta położenia. Osoby z bardziej zasobnym portfelem mogą wybrać model Craft, który według zapewnień, sprawdzi się w szerokim zakresie zastosowań i wytrzyma intensywną eksploatację. Ciekawostką jest zastosowanie "kreatywnego pokrętła", które może służyć jako element sterujący w wybranych aplikacjach. Inteligentne podświetlenie aktywuje się w momencie zbliżenia dłoni do przycisków, a dzięki łączności Bluetooth można sparować urządzenie z kilkoma urządzeniami jednocześnie, w tym z urządzeniami mobilnymi. Może więc posłużyć jako klawiatura do tabletu lub smartfona. Konstrukcja hybrydowa w założeniu łączy szybkość pracy klawiatury mechanicznej oraz cichą pracę membranowej. Rozwiązanie to polega na połączeniu przycisków sprężynowych i pojemnościowych czujników elektrostatycznych. Dzięki temu, po naciśnięciu na klawisz, już w połowie "drogi" czujnik rejestruje kliknięcie i wysyła sygnał do komputera. Zwiększa to czułość klawiatury oraz jej żywotność. Tego typu klawiatury można spotkać w urządzeniach okrętowych czy pulpitach sterowniczych różnego rodzaju maszyn. Ciężko będzie znaleźć klawiaturę hybrydową w cenie poniżej 100 złotych, ale też nie trzeba wydawać majątku. Już za 139 złotych można kupić Genesis Thor 210 stworzoną z myślą o graczach. Posiada podświetlenie RGB z 7 strefami i 11 trybami, HUB z dwoma portami USB 2.0 oraz wejściami na mikrofon i słuchawki, a czas reakcji na naciśnięcie przycisku wynosi 8 milisekund. Przy tym wszystkim klawisze zostały obliczone na 20 mln kliknięć. Na deser zostawiliśmy jeszcze jeden rodzaj konstrukcji, który nie jest nowością, ale też nie jest powszechny ze względu na swoją cenę, więc traktujemy go jako ciekawostkę. Mowa tu o klawiaturach optyczno-mechanicznych. Tutaj klawisze nie muszą być połączone z płytką znajdującą się w klawiaturze, ponieważ nie ma potrzeby fizycznego zetknięcia mechanizmu klawisza z przełącznikiem. Mimo wszystko, konstrukcja nadal przypomina tę stosowaną w klawiaturach mechanicznych. Tego typu klawiatury są tworzone z myślą o graczach, a te profesjonalne potrafią bez problemu zbliżyć się do 1000 złotych. Tak jest w przypadku Corsair K100 RGB, gdzie zastosowano klawisze Corsair OPX, które mają odległość aktywacji wynoszącą zaledwie 1 mm, a cała konstrukcja jest oparta o podczerwień. Producent gwarantuje żywotność na poziomie aż 150 mln kliknięć. Jak widać zakup klawiatury wcale nie jest tak prosty, jak się wydaje. Przy bardziej sprecyzowanych oczekiwaniach wymaga poświęcenia nieco większej ilości czasu by dokonać odpowiedniego wyboru. Czasami jest to również spora inwestycja, ale jednocześnie klawiatura, obok myszy, jest najczęściej używanym akcesorium do komputera, więc warto od razu postawić na rozwiązanie, które jest w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby.