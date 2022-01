Klawiatura do pracy i do gier – jak wybrać odpowiedni sprzęt w zależności od przeznaczenia?

Klawiatura przewodowa czy bezprzewodowa?Jak już wspomnieliśmy – typy klawiatur dzielimy na klawiaturę przewodową oraz bezprzewodową. W dalszym ciągu dość popularną opcją jest klawiatura przewodowa, którą podłącza się do komputera za pomocą kabla. Oczywiście jest to dobre rozwiązanie, jeśli pracujemy przy biurku. Jednakże warto rozważyć kupno klawiatury bezprzewodowej. Niesie ona za sobą wiele korzyści dla użytkownika – nawet tego, pracującego wyłącznie przy biurku. Przede wszystkim zapewnia porządek w miejscu pracy (dodatkowe plączące się kable nie zabierają cennego miejsca). Klawiatury Bluetooth zapewniają duży zasięg działania, a zatem nie trzeba się ograniczać do siedzenia przy biurku. Klawiaturę można w każdej chwili przenieść. Oczywiście klawiatura bezprzewodowa musi być jakoś zasilana; konieczna więc będzie wymiana baterii co jakiś czas, lecz nie jest to uciążliwe. Warto pamiętać również o tym, że bezprzewodową klawiaturę można spokojnie podłączyć również do telewizora czy innego urządzenia.