Kim jest Wanda Buk? Była wiceminister będzie teraz zarabiać ponad milion złotych

Do czasu dołączenia do Ministerstwa Cyfryzacji Adama Andruszkiewicza, Wanda Buk była najmłodszą wiceminister w tym resorcie. Córka tragicznie zmarłego pod Smoleńskiem generała Tadeusza Buka urodziła się w 1988 roku. Zdobytego przez nią wykształcenia i doświadczenia, pomimo młodego wieku, może pozazdrościć niejedna osoba.

Dodatkowo Wanda Buk ukończyła Europejską Szkołę Dyplomacji oraz program Leadership Academy for Poland prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Harwardzkim.

W CPPC Wanda Buk nadzorowała wykorzystanie europejskich funduszy na cele cyfryzacji kraju i współpracy międzynarodowej. Przewodziła m.in. projektowi budowy sieci szerokopasmowej w Polsce, który zajął pierwsze miejsce w organizowanym przez Komisję Europejską konkursie European Broadband Awards (EBA). Była to największa w historii tego typu inwestycja finansowana z funduszy unijnych.

Celem projektu była likwidacja "białych plam" dostępu do szerokopasmowego internetu. W ramach projektu szkoły i gospodarstwa domowe w miejscowościach i regionach, które były dotychczas wykluczone z dostępu do szybkiej sieci, zostały do niej podłączone.