Kiedyś dzień trwał 18 godzin. Dziś trwa 23 i 56 minut i nadal się wydłuża

Długo przed tym, gdy ludzie zaczęli odmierzać czas, ziemski dzień trwał zdecydowanie krócej niż dziś. 1,4 miliarda lat temu doba trwała zaledwie 18 godzin i 42 minuty (mniej więcej). Nasza planeta wirowała wtedy szybciej, a Księżyc znajdował się 43 tysiące kilometrów bliżej (dziś to 384 tys. km).

Prędkość wirowania planety zależy od wielu aspektów. Jednym jest dystans do jej księżyców lub księżyca, które działają na planetę poprzez siły grawitacyjne. W przypadku Ziemi na jej prędkość obracania wpływa także ruch płynnego jądra składającego się z roztopionego żelaza i niklu. Na powierzchni Ziemi na jej ruch wpływają natomiast ruchy oceanów i wiatrów.

Rotacja Ziemi zmienia się także okresowo, w zależności do tego, jak daleko planeta znajduje się od Słońca. Ponieważ jej orbita to elipsa, to zmiany następują każdego roku. Na szczęście nie są na tyle duże, aby wprowadzać zamieszanie każdego roku, ani nawet w ciągu życia jednego człowieka. Zdecydowanie więcej zamieszania wprowadza zmiana czasu, która przypada już niebawem (28 marca).