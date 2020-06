Kiedy warto skorzystać z programu VPN?

1. Podstawy bezpieczeństwa w sieci 2. Do czego służy VPN? 3. W jakich sytuacjach korzystać z VPN?

Tematy związane z bezpieczeństwem w sieci warto promować wśród bliskich i znajomych, gdyż dzięki temu więcej osób będzie wiedziało, jak unikać najpopularniejszych zagrożeń. Te natomiast można spotkać praktycznie na każdym kroku. Zaczynając od wiadomości email z zawirusowanymi załącznikami, przez fałszywe strony podszywające się pod banki, a na bezpośrednich atakach kończąc. Absolutne minimum, o jakie powinien zadbać każdy internauta to przede wszystkim używanie dobrej przeglądarki (na przykład Chrome lub Firefox), regularne aktualizowanie systemu, zainstalowanie dobrego programu antywirusowego, unikanie klikania w podejrzane linki oraz instalowanie gier i programów z oryginalnego źródła. Chociaż w ten sposób można zadbać o swoje bezpieczeństwo, to niestety żadne z tych rozwiązań nie wyeliminuje ryzyka, że jest się śledzonym podczas przeglądania internetu. Do tego na szczęście można wykorzystać program VPN.