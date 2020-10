Katastrofa w Lesie Kabackim. "Cześć, giniemy!"

Okęcie, Gdańsk? Może Modlin? Gdy zniszczone są dwa z czterech silników samolotu, czas na decyzję płynie upiornie szybko. W końcu jest dyspozycja: "Okęcie!". Oby zdążyli.

Niewielka polana w południowej części Lasu Kabackiego. Na środku metalowy krzyż i tablica pamiątkowa. Na niej 183 nazwiska. Od 33 lat, od 9 maja 1987 roku, to miejsce tonie w kwiatach. Tak wspomina się ofiary katastrofy samolotu Ił-62M "Tadeusz Kościuszko". Największej katastrofy lotniczej w historii Polski.

To nie dlatego, że tęskni bardziej niż inni. I nie dlatego, że bardziej manifestuje stratę. To dlatego, że były pilot ma pełną świadomość zaniedbań, którym przyglądał się latami z najbliższej odległości.

– Te 33 lata, które minęły to i dużo, i mało. Nie da się tego tak jednoznacznie osądzić – mówi Smolicz.

To on w 1980 roku wykonał ostatnie udane lądowanie samolotem Ił-62 "Mikołaj Kopernik". Tym, który wkrótce potem się rozbił, a na którego pokładzie zginęła piosenkarka Anna Jantar i 76 innych ludzi, w tym członkowie amatorskiej reprezentacji bokserskiej USA.

– Później transportowałem ciała bokserów do Stanów – wspomina pilot.

Ryzyko wliczone w koszty

Pasażerów do startu przygotowuje pięć stewardes: Maria Berger-Senderska, Hanna Chęcińska, Małgorzata Ostrowska, Jolanta Potyra i Beata Płonka.

To one mają się opiekować 172. podróżnymi w czasie przelotu na trasie Warszawa – Nowy Jork.

Ił-62M "Tadeusz Kościuszko", o numerze SP-LBG to maszyna wyprodukowana w ZSRR. Samolot kupiono w 1983 r. Zdążył wylatać 6970 godzin, wykonując 1752 udane lądowania.

Cisza przed burzą

W przypadku lotów do USA to standard. Plan zakłada opuszczenie polskiej przestrzeni powietrznej w okolicach Darłowa, jak wyjaśnia kapitan Smolicz.

Tymczasem na pułapie 17 tys. odbywają się loty samolotów wojskowych. Wzajemne nałożenie się kursów grozi kolizją. Mimo wszystko nie jest to nic, czym załoga powinna się przejmować. Wystarczy realizować polecenia kontrolerów.

Czy to zderzenie?

Rutynę przełamuje potężny huk, zarejestrowany przez załogę o godzinie 10:41. Słyszą go także pasażerowie. W mgnieniu oka dochodzi do utraty hermetyzacji kabiny. Gasną dwa z czterech silników. Pojawia się ostrzeżenie o pożarze.

Piloci błyskawicznie zgłaszają sytuację awaryjną, choć nie są przekonani co do przyczyn usterek. Podejrzewają zderzenie.

O godzinie 10.44 elektronika samolotu wskazuje, że pożar został ugaszony. Lotników nieco to uspokaja, jednak szybko pojawia się drugi problem, równie poważny – masa maszyny.

Bezpiecznie Ił-62M może lądować przy masie 107 ton. A przecież dopiero wystartował i zbiorniki są pełne paliwa. Trzeba zrzucić nadwyżkę. Jak? Przez przeznaczone do tego zawory. Tyle że są sterowane elektrycznie, a nie działają trzy z czterech generatorów prądu.

Nie działające zawory to nie jedyny problem. Obniżając wysokość, kapitan Pawlaczyk orientuje się, że nie działa ster wysokości.

Pozostaje mu trymer, czyli mała klapka wyważająca, używana nominalnie do równoważenia samolotu. Załoga znajduje się w kropce – są 4 km nad ziemią, uwięzieni w blaszanym złomie, w którym prawidłowo nie działa choćby jeden podsystem.

Problem w tym, że Modlin jest lotniskiem wojskowym, nieprzystosowanym do przyjęcia dużego samolotu pasażerskiego. Zwłaszcza uszkodzonego.

Ponadto, lądowanie wymaga zgody kontrolerów wojskowych. Pozwolenie przychodzi dopiero o godz. 10.54. Przy czym brakuje kluczowej informacji - o kierunku i sile wiatru. A to jest niezbędne do obliczenia prędkości i kąta zniżania.

Po krótkiej naradzie, sekundy po godz. 11.00 decyzją kapitana wybrane zostaje Okęcie. Ił-62M "Tadeusz Kościuszko" znajduje się w tym czasie na wysokości 2 km i ma mniej więcej 90 km w linii prostej do progu pasa startowego.

Kapitan wzywa Marię Berger, szefową stewardes. Poleca jej przygotowanie kabiny i pasażerów do lądowania awaryjnego. Kontrola ruchu kieruje samolot na Piaseczno.

Niestety, warunki atmosferyczne są niesprzyjające. Piloci chcą lądować na pasie 15/33 na kierunku 15, a więc bezpośrednio z trasy. Tym sposobem otrzymaliby wiatr popychający, mogący doprowadzić do całkowitej utraty kontroli.

"Cześć, giniemy!"

Końcowe podejście do lądowania zostaje rozpoczęte o godz. 11.08. Okazuje się, że rzekomo ugaszony pożar rozprzestrzenia się i uszkodzony zostaje nawet trymer, ostatni pozostały lotnikom układ sterowniczy.

Nie wysuwa się też podwozie. To oznacza, że nawet jeśli Ił-62M doleci do lotniska, to będzie musiał siadać "na brzuchu".