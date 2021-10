Katastrofa Hindenburga. Odtworzono ją w kolorze i rozdzielczości 4K

6 maja 1937 r. - po trzech dniach podróży z Frankfurtu do New Jersey w USA – wypełniony wodorem sterowiec Hindenburg stanął nieoczekiwanie w płomieniach podczas cumowania na lotnisku. Wystarczyło nieco ponad pół minuty, by cała konstrukcja doszczętnie spłonęła. Dla władz III Rzeszy, które z dumą prezentowały Hindenburga jako przykład zaawansowanej myśli technicznej, było to wizerunkowe fiasko.