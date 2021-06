Katastrofa ekologiczna u wybrzeży Sri Lanki - wielka niepewność

Sytuacja bez wyjścia

Sytuacja jest na tyle trudna, że nie wiadomo jak należy postępować. Połowa statku zatonęła już na tyle, że oparła się o dno, co uniemożliwia odholowanie wraku. Nurkowie nie mogą dostać się do niego, ze względu na niekorzystne warunki na morzu. Wygląda na to, że jedyne co zostało, to finalne ugaszenie pożaru i sprzątanie plastikowych kulek, które przykryły wybrzeże w okolicy zniszczonego statku.