Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 2 kameramikrofon Wojciech Grzesiak Dzisiaj, 12-11-2021 11:36 Kamery internetowe i mikrofony do komputera. Jakie urządzenia wybrać do rozmów z rodziną, home office i szkoły W dobie koronawirusa rynek kamer internetowych i mikrofonów do komputerów przeżywa swój rozkwit. Co prawda wiele osób posiada laptopy, które mają wbudowane kamery i mikrofony, ale nie zawsze są to rozwiązania oferujące dobrą jakość i swobodę. Te kwestie są szczególnie istotne w pracy i wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wysokiej jakości prezentacja. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Nagrywaj filmy w dobrej jakości bez przeszkód Źródło: Adobe Stock Obecnie na rynku jest spory wybór urządzeń, ponieważ producenci starali się spełnić wymagania streamerów i twórców kanałów w serwisach streamingowych. Dzięki temu, teraz możemy cieszyć się wysoką jakością obrazu i dźwięku, a zakup urządzenia nie zawsze oznacza duży wydatek. Będąc nauczycielem lub pracownikiem na home office takie wyposażenie z pewnością sprawi, że użytkownik zapunktuje w oczach uczniów i współpracowników, a pracownicy wyższego szczebla wypadną profesjonalnie podczas prezentacji. Kamera internetowa W przypadku kamer internetowych najważniejszym parametrem jest rozdzielczość - to od niej w dużej mierze zależy jakość obrazu. Rozdzielczość 1920 x 1080 px to obecnie standard dostępny już w produktach kosztujących poniżej 100 złotych. Na przykład kamera Savio CAK-01 to inwestycja rzędu 80 złotych, a w pakiecie jest nagrywanie w FullHD przy 30 fps i wbudowany mikrofon. Liczba klatek na sekundę (fps) przekłada się na płynność obrazu. Na rynku są również kamery oferujące nagrywanie z prędkością 60 fps. Istotny jest także kąt widzenia kamery, a w przypadku wspomnianego wcześniej produktu wynosi on 120 stopni. Parametr ten jest istotny, ale tutaj pozostaje kwestia zastosowania produktu. Podczas prowadzenia lekcji lub prezentacji doskonale sprawdzi się szeroki kąt, ale do podstawowych zastosowań biurowych lub domowych można kupić kamerę o węższym polu widzenia. Niektórzy producenci stosują w swoich kamerach dodatkowe gadżety mające polepszyć jakość obrazu. Na przykład w Logitech Pro C920 zamontowano pięcioelementowy obiektyw z technologią automatycznego ustawiania ostrości. Znalazła się tu również funkcja automatycznej korekcji ekspozycji przy słabym oświetleniu, co pomoże w zaciemnionych pomieszczeniach. W modelu Brio 4K Logitech poszedł jeszcze dalej i oferuje nagrywanie w 4K Ultra HD oraz płynność na poziomie 60 fps. Ciekawymi rozwiązaniami są tutaj Ring Light 3, który poprawia jakość obrazu przy słabym oświetleniu oraz rozpoznawanie twarzy, które może służyć do odblokowywania komputera. Produkt ten oferuje także trzy ustawienia pola widzenia - 65, 78 i 90 stopni. Bardziej wymagający użytkownicy mogą zwrócić uwagę na model BCC950, gdzie kamera została wyposażona w silnik, co pozwala na sterowanie pilotem dołączonym w zestawie. To doskonałe rozwiązanie do szkół oraz prezentacji biurowych podczas wideokonferencji. Mikrofon Wybór mikrofonu zależy oczywiście od jego zastosowania. Wyróżniamy mikrofony jednokierunkowe zwane także kardioidalnymi oraz wielokierunkowe. Różnica polega na tym, że w pierwszym przypadku urządzenie lepiej odizoluje dźwięki otoczenia i skupi się na głosie użytkownika. Ma on jednak pewne ograniczenia, ponieważ jego zasięg działania będzie mniejszy. W przypadku różnego rodzaju prezentacji lub prowadzenia lekcji lepiej postawić na mikrofon wielokierunkowy, ale należy pamiętać o odizolowaniu dźwięków otoczenia - czyli na przykład zamknięciu okien i drzwi od pomieszczenia. Mikrofony oferują także opcję redukcji szumów, którą znajdziemy już w najtańszych urządzeniach takich jak Hiro Milo. Jest to mikrofon wielokierunkowy, wyposażony we wspomnianą redukcję szumów oraz trójnóg. Przykładem mikrofonu kardioidalnego może być Genesis Radium 200, który został stworzony z myślą o graczach, ale doskonale sprawdzi się do domowych i biurowych zastosowań. Warto korzystać z produktów przeznaczonych dla zapaleńców gier komputerowych, ponieważ zazwyczaj oferują one lepszą jakość. Na liście opcji Radium 200 są takie przydatne funkcje jak możliwość wyciszenia i regulacja czułości z poziomu mikrofonu. Nieco droższe urządzenia takie jak SPC Gear SM900T mają wbudowane filtry pop, które wytłumiają "wybuchowe" głoski czy gwałtowne nabranie oddechu przez mówiącego. Warto także zainteresować się mikrofonami przeznaczonymi nie tylko do komputerów. Chodzi tu o mikrofony krawatowe. Większość z nich wymaga użycia kabli, ale są też zestawy wolne od kabli. Novox One Air składa się z dwóch mikrofonów, nadajników bezprzewodowych i odbiornika. Taki zestaw będzie idealny na przykład do prowadzenia lekcji. Wystarczy przypiąć mikrofon do ubrania, włożyć nadajnik do kieszeni i można cieszyć się swobodą. Przy zastosowaniach domowych lub w przestrzeniach, gdzie jest więcej osób, można także skorzystać z słuchawek z mikrofonem. Tutaj już za niecałe 100 złotych są dostępne tak proste i dyskretne modele jak Roccat Syva lub nieco droższe i większe SPC Gear Viro Plus z wysokiej jakości odpinanym mikrofonem. Można także użyć słuchawek dołączonych do smartfona lub bezprzewodowych, które prezentowaliśmy w jednym z zestawień. W tym drugim przypadku komputer musi być wyposażony w moduł Bluetooth. Dobra kamera internetowa oraz mikrofon sprawdzą się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wysoka jakość obrazu i dźwięku. Warto postawić na rozwiązania zewnętrzne, ponieważ te oferowane w laptopach przede wszystkim ograniczają swobodę użytkowania. Kamery można ustawiać w dowolnym miejscu i w niektórych przypadkach regulować ich kąt nachylenia oraz obrotu. Wysokiej jakości mikrofony pozwolą innym jeszcze lepiej usłyszeć, co mamy do powiedzenia. Jak widać, takie zestawy można skonfigurować dysponując kwotą już poniżej 200 złotych.