Somfy - inteligentne rozwiązania: 50 lat doświadczenia

Pięćdziesięcioletnie doświadczenie francuskiej marki to nie tylko znana i ceniona od dekad automatyka urządzeń domowych i inteligentne rozwiązania do domów i mieszkań. To również rozszerzający się zakres działań na różnych polach, rozwijający się adekwatnie do czasów i trendów, ale przede wszystkim do realnych potrzeb klientów. Somfy coraz mocniej wpisuje się w filozofię pojęcia "Internet of things" starając się z powodzeniem sprostać wymaganiom nowych wyzwań i dostosowując produkty do współczesnych standardów.

Somfy to synonim jakości, zarówno pod względem szeroko pojętej odpowiedzialności za produktu, jak i ich wygląd, bazujący na wspaniałej francuskiej szkole wzornictwa, która jednocześnie nie boi się sięgać głęboko w przyszłość. A wszystko to w harmonii z filozofią zrównoważonego rozwoju, która ekologię traktuję jako szlachetny punkt wyjścia do wszystkich działań.

Kamera do domu - wszystko pod kontrolą

Statystyki są nieubłagalne. Ilość włamań znacznie zmniejszyła się od lat dziewięćdziesiątych, ale ostatnio znów zaczyna wzrastać. W roku 2018 zanotowano ponad 74 tysiące takich przypadków, a trzy lata później już 80 tysięcy. Polska policja działa wprawdzie coraz sprawniej, agencje ochrony dostępne są w każdym powiecie, ale czasem do za mało. Musimy wzmocnić nasze bezpieczeństwo na własną rękę. Dlatego też powinniśmy mieć świadomość, że współczesne rozwiązania technologiczne są nie tylko tańsze i bardziej przystępne od tego, do czego przyzwyczajeni byliśmy przez lata. Warto również wiedzieć, że pod względem efektywności, łatwości ale również zaawansowania przewyższają wszystkie tradycyjne standardy o kilka epok.

Czy jesteśmy właścicielami domu, czy mieszkania, a może je wynajmujemy, z całą pewnością warto zadbać o swój dobytek oraz poczucie bezpieczeństwa. Odpowiednio dobrany monitoring nie służy jednak tylko do pilnowania naszego majątku przed potencjalnymi intruzami. Ważna jest również ogólna możliwość kontroli i sprawdzenia tego, czy wszystko w porządku z dziećmi lub pozostawionymi zwierzętami. Obustronna komunikacja głosowa zapewnia idealny wariant dodatkowy, który działa świetnie wówczas, gdy np. nie możemy się dodzwonić do dziecka.

Kamery do domu WiFi stanowią doskonałe uzupełnienie monitoringu zewnętrznego. Jeśli ktoś mimo wszystko włamie się do naszego domu w miejscu, którego nie obejmuje zasięg kamery zewnętrznej, ta w środku domu wypełni braki bezpieczeństwa i zareaguje w odpowiednim momencie. Od razu dostaniemy powiadomienie na swoim smartfonie oraz możliwość ściągnięcia nagrania wydarzenia, które zarejestrowała kamera. A jeśli w domu są zwierzęta to czy będziesz otrzymywać powiadomienie za każdym razem, gdy się poruszą? Nie, możemy w łatwy sposób dostosować ustawienia kamery.

Kamery do domu od Somfy - inteligentne rozwiązania

Somfy proponuje różne modele inteligentnych kamer zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Niektóre z urządzeń stanowią podstawowe konstrukcje, obejmujące najważniejsze funkcje, a inne to sprzęty hybrydowe, charakteryzujące się nie tylko zdolnością rejestrowania i przesyłania obrazu i dźwięku, ale również bardzo przydatnymi dodatkami, jak np. wbudowana syrena alarmowa. Wszystkie proponowane przez Somfy urządzenia współpracują z aplikacją, streamingują, rejestrują, reagują na ruch i posiadają zdolność widzenia w nocy.

Przyjrzyjmy się kamerom wewnętrznym, czyli Somfy One+. Warto zaznaczyć, że oba modele reagują na Twoją obecność w domu, automatycznie zasłaniając migawkę i zapewniając pełną prywatność. Możemy je uzbroić, gdy wychodzimy z domu za pomocą aplikacji Somfy Protect, bezpośrednim przyciskiem na pilocie KeyFob lub głosowo. Ich instalacja jest prosta i zajmuje kilka minut. Nie wiesz gdzie najlepiej umiejscowić kamerę? Nie ma problemu. Możesz spróbować różnych opcji, ostatecznie decydując się na tę najlepszą. Ważne by urządzenie miało stały dostęp do prądu i obejmowało jak największą powierzchnię.

Kamera wewnętrzna Somfy to gwarantowana skuteczna ochrona naszego domu. Wykorzystuje inteligentny czujnik ruchu, przesyła alerty na nasz smartfon, dzięki czemu mamy stałą kontrolę nad wszystkim. Dwukierunkowa komunikacja audio umożliwi nam pozostanie w stałym kontakcie z tymi, którzy są w naszym domu lub mieszkaniu- dziećmi, a nawet pupilem. Wspomniany czujnik ruchu dzięki technologii SomfyVision TM (podczerwień, analiza obrazu), funkcja Night Vision i szeroki kąt widzenia (130°) umożliwią nam idealny wgląd i bezpieczeństwo niezależnie od pory dnia.



Kamera Somfy One + oferuje rozszerzony pakiet właściwości. Dodatkowe opcje oparte są głównie o wzmocnione bezpieczeństwo. Jakie to funkcje? Między innymi awaryjna łączność radiowa, na wypadek zakłóceń wifi lub usterki internetu, ale też wsparcie energetyczne pod postacią pracy na wbudowanym akumulatorze na wypadek przerwy w dostawach prądu. Posiada również wbudowaną syrenę alarmową oraz wyjątkowy czujnik ruchu, który łączy w sobie analizę obrazu, wykrywanie obecności w podczerwieni, dzięki czemu możemy zdefiniować strefy detekcji oraz dezaktywować reakcję na przykład, gdy po domu będzie biegać nasz pies.

Kompletny system bezpieczeństwa

Oprócz monitoringu możemy zdecydować się dołączenie innych rozwiązań, które stworzą integralny system bezpieczeństwa. Jakie to rozwiązania? Nie tylko kamery, alarmy, wideomofony, ale również zdalne sterowanie oświetleniem, gniazdkami, roletami, oknami oraz automatyką bram wjazdowych i garażowych.

Sercem takiego domowego systemu jest specjalna centrala. Wśród urządzeń oferowanych przez Somfy znajduje się TaHoma switch, dzięki której możemy rozbudować nasz inteligentny dom aż o 200 rozwiązań. Wielkim plusem jest fakt, że nie trzeba tego robić od razu. Możemy zacząć od kilku wybranych i najbardziej potrzebnych sprzętów, a potem stopniowy rozbudowywać nasz system, w zależności od preferencji i tego, co uznamy za naprawdę przydatne. To ona integruje wszystkie urządzenia, pozwala na ich współpracę. A jak nimi sterujemy? Za pomocą aplikacji, głosowo, panelami, pilotami lub samą centralą, która uruchamia zaprogramowany przez nas scenariusz. Przykładowo programujemy scenariusz "alarm", który, opuszcza rolety, wyłącza światło lub "pora spać", gdzie światło zacznie się przygaszać, rolety opuszczać, inteligentne termostaty zadbają o optymalną temperaturę w naszym domu.