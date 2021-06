Kamera samochodowa. Rejestruje przód i tył pojazdu

W nowoczesnych autach kamera cofania to standard. Pomocnicze linie i obraz zza zderzaka pozwolą wcisnąć się nawet w najciaśniejsze miejsce parkingowe. By cieszyć się tym praktycznym udogodnieniem nie musisz kupować samochodu prosto z salonu. Równie dobrze możesz zaopatrzyć się w prostą kamerę cofania, która będzie kompatybilna z rejestratorem jazdy. Gdy urządzenie wykryje, że samochód zaczyna się cofać, przełączy widok na tylną kamerę i umożliwi ci lepszą kontrolę nad tym, co dzieje się wokół.