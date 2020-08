Już prawie 90 procent internautów ogląda wideo w internecie. Co jest najpopularniejsze?

Reklama wideo niegdyś kojarzona była wyłącznie z telewizją. Dzisiaj, średnio dziennie przed telewizorem spędzamy 4 godziny 16 minut i 4 sekundy. Wskaźnik ten spada od 2015 roku, kiedy to dziennie oglądaliśmy telewizję o prawie 7,5 minuty dłużej - pisze Interaktywnie.com. W związku z tym, nie ma co się dziwić, że marki bardzo często rezygnują z tej tradycyjnej formy reklamy na rzecz kampanii wideo, ale prowadzonych w sieci.

Dynamiczny wzrost rynku treści wideo w internecie dodatkowo zwiększa atrakcyjność tego przekazu reklamowego. W 2019 roku 87 procent internautów oglądało treści wideo w internecie co najmniej raz w tygodniu. To o 4 pkt. procentowe więcej niż miało to miejsce rok wcześniej. Najbardziej popularne są krótkie treści, których długość nie przekracza 20 minut. Dłuższe wideo ogląda 56 procent badanych, a na kolejnej lokacie znajdują się serwisy VoD z wynikiem przekraczającym 30 procent - czytamy w raporcie Interaktywnie.com.