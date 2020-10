WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne notatnik cyfrowy + 3 poradnik kupującegonotatnikzakupowe inspiracje Magdalena Tatar 1 godzinę temu Już nie zgubisz ważnej notatki. Notatniki cyfrowe coraz bardziej popularne Tak, jak czytniki książek zastąpiły nam papierowe "cegły", tak notatniki cyfrowe wypierają tradycyjne notesy, karteczki i różne informacje wpisywane w kalendarz. Jeśli dużo notujesz w pracy czy na studiach, rozważ wybór notatnika cyfrowego. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Tablet albo notatnik cyfrowy ułatwią organizację informacji (Adobe Stock) Wszystkie notatki w jednym miejscu Zamiast łatwo gubiących się kartek z drobnymi informacjami – jedno, sprytne urządzenie rodem z filmów o przyszłości. Bierzesz rysik i piszesz po ekranie. Taką samą funkcję ma wiele nowoczesnych smartfonów (niestety głównie tych drogich), ale ich ekran nadal bywa dla niektórych za mały do swobodnego pisania. Zgrabna tabliczka zapisze, pomoże usystematyzować i zorganizować wiele informacji, które nigdy nie zaginą. Praktyczne i poręczne urządzenie zmieści się do większości damskich torebek. Taki gadżet uznaje się za sprytną pomoc w nauce pisania dla dzieci i przyzwyczajaniu ich do posługiwania się tego rodzaju gadżetami. Skupiają się one na pisaniu, a nie jak np. posługując się tabletami — na ewentualnych grach czy innych rozrywkach. Taki poręczny gadżet jest pomysłem na prezent dla ucznia, który gubi notatki z zajęć dodatkowych, dla studenta i każdego, kto chciałby mieć swobodny dostęp do możliwości szybkiego zapisania czegoś ważnego. Prostsze modele to wydatek nieco ponad 100 zł, za bardziej zaawansowane, z przydatnymi funkcjami i zaawansowanymi możliwościami ok. 400-500 zł. Przekształcony w plik cyfrowy szkic możesz po przesłaniu na komputer (za pośrednictwem Bluetooth albo USB) wzbogacić o kolejne elementy, notatki czy wykresy — możliwości takich urządzeń ogranicza tylko nasz wyobraźnia. Ekologia i nowoczesność Decydując się na zmianę tradycyjnego notesu na notatnik cyfrowy, wybieramy zakup dodatkowego gadżetu, który kiedyś też stanie się odpadem, trudniejszym w recyklingu od zwykłego papieru. Jednak i tak możemy w ten sposób oszczędzić wiele drzew w skali kilkuletniego użytkowania. To urządzenie docenią zarówno osoby, którym trudno spamiętać liczne informacje, jak i te, które nie mają nawyku wklepywania danych w smartfona, ale ceniące nowoczesne gadżety. Przejrzyste notatki o terminie wizyty u lekarza, wspomnieniach z wakacji czy plan remontu mieszkania — klarownie i w jednym miejscu. Ten gadżet to rodzaj pośredniej formy między tradycyjnym pismem a nowoczesną formą zapisu na komputerze. Inspiracja na prezent dla osób w różnym wieku. Łatwiejsza organizacja informacji przyda się wszystkim uczącym się lub zapominalskim, którzy przyswajają dużo informacji. Może piszesz książkę, a zapisane pomysły ulatują z głowy, zanim dotrzesz do domowego komputera? Miej przy sobie notes elektroniczny – te urządzenia znacznie różnią się od staromodnych i topornych gadżetów z lat 90. Wiele z nich przerobi pismo odręczne automatycznie na tekst, który potem możesz swobodnie edytować i to bez przepisywania! Problem notatki, którą nabazgraliście na szybko na kolanie i trudno wam ustalić, co dokładnie zapisaliście (zdarza się każdemu, nie każdy ma czytelny charakter pisma), zapisywanie na bieżąco ważnych informacji zapiszesz w notesie automatycznie. icon info Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze