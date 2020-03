Już dziś polska premiera nowych urządzeń Xiaomi. Czy warto na nie czekać?

W Chinach za Mi 10 Pro w dniu premiery należało zapłacić 4999 juanów (ok. 2890 zł) za wersję 8/256 GB. Za topowy wariant (12/512 GB) 5999 juanów (ok. 3470 zł). Polskie ceny z uwagi na podatek VAT będą oczywiście stosunkowo wyższe, ale nawet jeżeli przekroczą 4 tys. zł, to i tak będziemy mieli powody do radości. Specyfikacja Mi 10 Pro nie odstaje bowiem od bezpośredniej konkurencji, Samsunga Galaxy S20 Ultra, który w Polsce kosztuje 6 tys. zł.