Juno uchwyciła obce dźwięki. Pochodzą z kosmosu

Sonda należąca do NASA została wyposażona w liczne instrumenty służące do badań Jowisza. W tej chwili zgromadzone dane pozwoliły uzyskać kosmiczne dźwięki, które robią prawdziwą furorę. Zanim przejdziemy dalej, warto zacząć od tego, że w przestrzeni kosmicznej występuje próżnia, co uniemożliwia rozchodzenie się fal dźwiękowych. Dźwięk można opisać jako drgania cząsteczek, więc jeśli brakuje wspomnianych cząsteczek (próżnia), wtedy nie mamy czego wprawić w drgania i tym samym nie ma mowy o… występowaniu dźwięków.