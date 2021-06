Jezioro zniknęło z powierzchni Antarktyki. Naukowcy próbują wyjaśnić, co się stało

Naukowcy opisali swoje spostrzeżenia na łamach czasopisma naukowego "Geophysical Research Letters". W jeziorze mieszczącym się na Lodowcu Szelfowym Amery'ego we Wschodniej Antarktyce znajdowało się około 600-750 milionów metrów sześciennych wody, która najprawdopodobniej dostała się do oceanu. Eksperci postanowili zbadać, jak do tego doszło. W tym celu wykorzystali obrazy z satelity radarowego.