Jeździsz do pracy rowerem? Dzięki temu masz większą szansę na dłuższe życie

Badacze ze szkół Imperial College London i University of Cambridge monitorowali w latach 1991 - 2016 ponad 300 000 osób z Anglii i Walii. Skupili się na ludziach regularnie dojeżdżających do pracy samochodem, pociągiem lub dostających się tam pieszo czy rowerem. Wykorzystywali do tego m.in. dane pochodzące ze spisu ludności i informacje o zgonach oraz wykrytych nowotworach.