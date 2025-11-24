Jeszcze tylko 48 godzin megarabatów na elektronikę! Zgarnij laptopa 500 zł taniej

Laptop MSI Thin 15

Laptop dla gracza, ale takiego, który chciałby odpalić coś więcej niż tylko trzecią część herosów (chociaż to się akurat chwali).

Laptop MSI Thin 15 ma na pokładzie kartę graficzną GeForce RTX3050, która ogarnia nowoczesne tytuły i pozwala grać na przyzwoitych ustawieniach bez szarpania i spadków płynności. A jak dorzucisz do tego NVIDIA DLSS, czyli technologię, która renderuje obraz szybciej bez straty jakości, to masz więcej FPS i mniej czekania.

Jest też NVIDIA Reflex – coś, co zmniejsza opóźnienia między myszką a tym, co się dzieje na ekranie. Czyli celujesz szybciej, reagujesz szybciej, po prostu grasz lepiej. Do tego dochodzi ekran 144 Hz z matrycą IPS, więc i płynność, i kolory są na poziomie, który naprawdę widać. Jak będzie ci słabo szło, to na pewno nie przez tego laptopa.

Masz tu też 16 GB RAM-u, 512 GB SSD i procesor Intel Core i5 dwunastej generacji, zatem całość działa sprawnie nie tylko w grach, ale też przy codziennym użytkowaniu bądź pracy.

Cena podczas Black Days? Z 2999,99 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką) zrobiło się 2499 zł.

Telewizor Hisense 55U7NQ 55"

Wiesz, że Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku zaczynają się już w czerwcu? Wiele wskazuje na to, że tam pojedziemy i to w całkiem dobrych nastrojach. Szkoda byłoby oglądać wyczyny naszych orłów na amerykańskich boiskach na starym telewizorze.

Tym bardziej że po drodze kolejnego Czarnego Piątku nie będzie! A teraz jest – dlatego wykorzystaj okazję z zimną krwią i wrzuć do koszyka Hisense 55U7NQ 55″ MiniLED 4K 144 Hz o przekątnej 55″. Czyli takiej w sam raz. Ani nie przytłacza, ani nie zmusza do mrużenia oczu. Ktoś kiedyś zażartował, że to przekątna idealna do większości polskich domów, i trudno się z tym nie zgodzić.

Ma podświetlenie Full Array MiniLED, bardzo wysoką częstotliwość odświeżania – 144 Hz i pełną obsługę HDMI 2.1, więc kiedy akcja na boisku przyspieszy albo spróbujesz podłączyć konsolę, obraz będzie reagował tak, jak trzeba.

Dzięki technologii HDR Dolby Vision i dźwiękowi Atmos cała atmosfera meczu do ciebie dotrze – od wiwatujących kibiców po trenerów używających mniej parlamentarnego języka przy linii bocznej.

Cena tego sprzętu wynosi obecnie 2999 zł. Natomiast najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3499 zł. Całkiem przyzwoita promocja.

Smartwatch XIAOMI Redmi Watch 5 Active srebrny

Kto powiedział, że dobry smartwatch musi kosztować solidną wypłatę i posiadać tryliard funkcji, z których skorzystasz raz, pochwalisz się nimi kumplom, a później zapomnisz, że istnieją? Na pewno nie szefowie Xiaomi.

Dzięki nim mamy bowiem możliwość kupienia smartwatcha XIAOMI Redmi Watch 5 Active, który robi dokładnie to, czego potrzeba na co dzień: mierzy poziom stresu liczy kroki i pokazuje powiadomienia.

Wyświetlacz LCD jest czytelny i jasny, bateria trzyma do 18 dni, a zegarek nie wygląda jak zabawka. Do tego jest wodoszczelny, więc nie trzeba go zdejmować do pływania czy pod prysznic. W skrócie – wszystko, co ma sens, bez zbędnych bajerów. I bez wydawania choćby połowy pensji. Za jedyne… 89 zł. Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką wynosiła natomiast 149,99 zł

Aparat natychmiastowy FujiFilm Instax Mini Evo brązowo-srebrny

Casus podobny do zegarka powyżej. Nie każdy potrzebuje lustrzanki za kilka tysięcy, żeby robić zdjęcia z charakterem. Czasem wystarczy coś prostszego, co działa od razu, bez obrabiania, bez filtrów, bez czekania. Instax Mini Evo to aparat natychmiastowy, który łączy styl retro z naprawdę dobrą funkcjonalnością i pozwala zachować chwile w fizycznej formie – od razu, z ręki.

Do wyboru masz 10 efektów obiektywu i 10 efektów filmu, które możesz dowolnie łączyć. Razem to aż 100 różnych kombinacji, a każda z nich daje nieco inny klimat ujęcia. Robisz zdjęcie, naciskasz przycisk i po chwili masz fotkę w dłoni. Bez aplikacji, bez przewijania galerii. A jeśli chcesz, możesz zapisać zdjęcie na karcie i udostępnić dalej z poziomu telefonu.

Obudowa stylizowana na klasyczny aparat, jasny obiektyw f/2.0, ekran LCD i prosta obsługa sprawiają, że to sprzęt, który daje frajdę od pierwszego kliknięcia. Idealny na wyjazdy, spotkania albo prezent. Aparat natychmiastowy dostaniesz teraz w cenie 699 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką wynosiła natomiast 768,95 zł.

Monitor Iiyama GCB3481WQSU-B1 34"

Jeśli grasz dużo i lubisz, kiedy ekran robi różnicę, ten model jest zdecydowanie wart uwagi. Mamy tu 34 cale w formacie 21:9, rozdzielczość 3440 × 1440 pikseli i zakrzywioną matrycę, która lepiej ogarnia pole widzenia. Nie trzeba przekręcać głowy, żeby widzieć wszystko – obraz bardziej otacza i mniej męczy oczy podczas dłuższych sesji.

Największy atut to jednak parametry czysto gamingowe – 180 Hz odświeżania i czas reakcji 0,3 ms (MPRT) sprawiają, że ruch jest płynny, szybki i bez opóźnień. Do tego technologia FreeSync Premium, która eliminuje szarpanie i rozchodzenie się obrazu przy dynamicznych scenach. Nieważne, czy grasz w sieciówki, ścigałki, czy tytuły z dużym otwartym światem. Na tej Iiyamie wszystko wygląda stabilnie i ostro.

Złącza? Są. HDMI, DisplayPort, USB. Spokojnie podłączysz komputer, konsolę i jeszcze coś na dokładkę. Monitor Iiyama GCB3481WQSU-B1 kosztuje obecnie 1099 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką - 1359,99 zł.

Smartfon Apple iPhone 16 5G 128GB

Nie chcemy wchodzić w wojenkę, który system operacyjny jest lepszy, ale fakt faktem, że bardzo wiele osób, które przerzuciły się z Androida na iOS, zwyczajnie nie chce już wracać do starych nawyków.

Najlepszą okazją, żeby się o tym przekonać na własnej skórze – albo po prostu wymienić nadgryzione zębem czasu jabłuszko na nowsze – będzie pojawienie się podczas Black Days promocji na iPhone’a 16.

Ten rzucający się w oczy jegomość, w obudowie koloru ultramaryny, z jednej strony wygląda świeżo, a z drugiej – działa dokładnie tak, jak się tego po Apple oczekuje. Szybko, płynnie i bez niespodzianek.

6,1-calowy ekran OLED robi robotę zarówno przy przeglądaniu internetu, jak i podczas oglądania wideo czy obrabiania zdjęć. A skoro o zdjęciach mowa. Aparat, jak zwykle u Apple, nie wymaga specjalnych umiejętności, żeby efekty były naprawdę dobre.

Dorzuć do tego procesor nowej generacji, obsługę 5G, 128 GB pamięci i nową wersję iOS i masz sprzęt, który przez najbliższe lata raczej nie zawiedzie.

Jeśli więc szukasz dobrego momentu, żeby wskoczyć do świata Apple albo po prostu zmienić starszy model na coś nowszego, iPhone 16 w tej wersji to dobra okazja. I wygląda, i działa, i raczej nie zniknie z rynku za chwilę. Masz 3299 zł i jest twój. To okazja, bo Apple naprawdę rzadko przecenia swoje cudeńka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką wynosiła 3390 zł.

Głośnik mobilny Marshall Emberton II

Ten głośnik to fajne połączenie stylu i praktyczności. Wygląda klasycznie, jak przystało na Marshalla, ale pod obudową skrywa nowoczesną elektronikę. Na jednym ładowaniu gra nawet do 30 godzin, więc nie trzeba go podłączać co chwilę do gniazdka. Można spokojnie zabrać go na cały dzień na działkę albo do plecaka i nie martwić się o baterię.

Dźwięk leci w każdą stronę, bo Emberton II ma technologię True Stereophonic, czyli brzmienie 360 stopni. Nieważne, gdzie go postawisz, muzyka rozchodzi się równomiernie. Wieść o obniżce jego ceny też rozejdzie się równomiernie, dlatego lepiej się spieszyć. Aktualnie głośnik kosztuje 299 zł, a najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką wynosiła 319 zł. Do tego jest odporny na wodę i kurz w standardzie IP67, więc deszcz czy piasek mu niestraszne.

Sterujesz wszystkim jednym pokrętłem na górze, a jak chcesz, możesz dopasować brzmienie w aplikacji Marshall. To prosty, porządny sprzęt, który dobrze gra.

Dron DJI Mini 3 Fly More Combo

Dla tych, którzy dopiero wchodzą do świata latania, ten dron to bardzo dobry pomysł na debiut w tej efektownej sztuce. DJI Mini 3 waży tylko 135 gramów, dlatego można go spokojnie wrzucić do plecaka i zabrać w plener. A mimo niewielkich rozmiarów potrafi nagrywać w jakości 4K przy 30 klatkach, co daje naprawdę fajny obraz. Płynny, ostry i gotowy do pochwalenia się przed znajomymi.

Dzięki czujnikom, które wykrywają przeszkody z przodu, z tyłu i od dołu, dron nie robi głupich błędów w locie, nawet jeśli się zagapisz. Nie trzeba być mistrzem sterowania, żeby zrobić dobre ujęcie. Obsługa jest prosta, a cały system zaprojektowany tak, żeby nie stresować się za każdym razem, gdy unosi się w powietrze.

W pakiecie Fly More Combo dostajesz aż trzy baterie, więc nie kończysz nagrywania po jednym locie. Świetnie nada się do kręcenia krajobrazów, wakacyjnych wypadów czy miasta z góry. A cena? Spadła z 1371 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką) na 1099 zł. Jak za taki sprzęt – naprawdę sensowny deal.

Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCPT435WYJ1

Kto w dobie powszechnego home office nie ma w domu drukarki, ten się w cyrku nie śmieje. Bo po prostu za często trzeba coś drukować, skanować, wysyłać. Lepiej mieć takie możliwości pod ręką.

A skoro o podręcznych drukarkach mowa, to warto zwrócić uwagę na model Brother. Tak. On będzie niczym brat w codziennych obowiązkach. Drukuje w kolorze, skanuje, kopiuje, a do tego ma Wi-Fi, więc nie musisz się bawić w podłączanie kabli. Możesz wysłać plik z laptopa, telefonu albo tabletu i gotowe. Prosta sprawa.

Zamiast klasycznych kartridżów są butelki z tuszem, które wystarczają na długo i nie kosztują fortuny. Obsługa jest intuicyjna, nic tu nie brzęczy i nie woła o pomoc co pięć minut. Po prostu działa wtedy, kiedy trzeba.

Idealny sprzęt do domowego biura, ale pomoże też przy szkolnych zadaniach, biletach albo skanowaniu umów bez zbędnego kombinowania. Stoi w kącie, cicho robi swoje i nie zawraca głowy.

Nie odchudza też portfela – 589 zł przecenione z 699 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką) to dobra inwestycja w domowe biuro.

Słuchawki nauszne Panasonic RB-HX330B ANC

Jednak czymże byłoby domowe biuro bez odpowiedniego zestawu słuchawek? Trudno sobie wyobrazić długie godziny pracy bez możliwości wrzucenia na uszy ulubionej muzyki, podcastu, czy nawet relaksującego ASMR.

Słuchawki nauszne Panasonic RB-HX330B są tutaj kluczem do odzyskania koncentracji. Ich największą siłą jest aktywna redukcja szumów (ANC – Active Noise Cancelling), która skutecznie wyciszy rozpraszające dźwięki z otoczenia. Czy to warkot odkurzacza, czy rozmowy domowników.

Ten sprzęt audio łączy komfort użytkowania dzięki miękkim nausznikom z wydajnością niezbędną do długich dni pracy – są w stanie działać bezprzewodowo przez wiele godzin na jednym ładowaniu.

Dzięki nim możesz stworzyć swoją osobistą, dźwiękową enklawę, która pozwoli osiągnąć stan głębokiego skupienia, idealny do tzw. pracy głębokiej, czy po prostu cieszenia się ulubioną muzyką bez zakłóceń. Będą twoje za jedyne 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką wynosiła natomiast 199 zł. To na serio duża promocja.

Jeśli na liście hitów z tego artykułu nie ma jeszcze twojego wymarzonego sprzętu – nic straconego. Wejdź na Black Days i buszuj dalej. To polowanie na rabaty nie kończy się po jednym strzale. Czekają tu na ciebie realne promocje, masa sprzętu i elastyczne systemy ratalne.

Ceny promocyjne obowiązują do 26.11.2025 roku lub do wyczerpania zapasów na stronie Media Expert.