Wiadomości + 1 homoseksualizm Mateusz Czerniak 1 godzinę temu "Jeśli twoja córka nie lubi ubierać się w sukienki, to uważaj". Czyli nie wszystko mądre, co ma "edu.pl" w adresie Zewsząd powtarza się nam, że mamy korzystać z wiarygodnych źródeł informacji w internecie. I bardzo słusznie! Problem pojawia się, kiedy przychodzi do zdefiniowania tych "wiarygodnych źródeł". Czasem coś, co na pierwszy rzut oka może się takim wydawać, jest jego zupełnym przeciwieństwem. Przekłamania znajdujące się na stronie "homoseksualizm.edu.pl" przyprawiają o zawrót głowy. (homoseksualizm.edu.pl) Za ideały wiarygodnych źródeł podaje się najczęściej strony rządowe, czyli w przypadku Polski strony w domenie gov.pl. Cennym źródłem wiedzy bywają również strony placówek naukowych, które znajdziemy najczęściej w domenie edu.pl. Problem polega jednak na tym, że pod "edu.pl" znajdziemy też inne rzeczy. Na przykład serwis "homoseksualizm.edu.pl", którego adres sugeruje, że to zweryfikowane kompendium wiedzy na temat orientacji seksualnej. W praktyce jest to jednak portal propagujący informacje całkowicie sprzeczne z obecnym stanem wiedzy naukowej i szkodliwe dla rodziców i młodzieży, która może na ten portal natrafić. Tym bardziej że strona swoją prezencją próbuje udawać "portal naukowy". "Niektórym, dzięki pomocy psychoterapeutów, udało się pozbyć niechcianych homoerotycznych odczuć" To, że mam do czynienia ze stroną, która wygląda na odnogę portalu "pch24.pl" zorientowałem się już po kliknięciu pierwszej z zakładek, zatytułowanej "dla nastolatków, co się ze mną dzieje?". Przywitało mnie zdanie: "Niektórzy z nas czuli się źle, odczuwając pociąg seksualny wobec własnej płci. Zrezygnowaliśmy z drogi homoseksualizmu, wybierając inną drogę". Ta inna droga znajduje się zapewne pod hasłem "tu znajdziesz pomoc", w której możemy znaleźć kontakty do chrześcijańskich psychologów czy terapeutycznych grup wsparcia. Cel ich działania? "Wychodzenie z homoseksualizmu". Takich informacyjnych "smaczków" na stronie "homosekualizm.edu.pl" znajdziemy jeszcze więcej. Przykładowo dowiemy się, że jako rodzic powinniśmy być zaniepokojeni, kiedy "córka nie lubi ubierać się w sukienki" albo kiedy "syn jest zbyt słodki i miły". Wiecie – dziewczyna nie może chodzić w spodniach, a facet musi być gburowatym twardzielem. Inaczej mogą być HOMOSEKSUALNI. Jeśli to jest to, co twórcy chcą powiedzieć nastolatkom, którzy zastanawiają się nad swoją orientacją, to proponowałbym jednak, żeby autorzy tego "dzieła" zajęli się czymś innym. Może być to nawet coś, o czym równie mocno nie mają pojęcia. Ale niech to będzie coś nieszkodliwego dla innych. Na przykład kółko różańcowe. edu.pl, czyli jak to możliwe, że uniwersytety i pseudonauka egzystują w tej samej domenie? O to, w jaki sposób można zdobyć adres w domenie edu.pl i czy przed chętnymi stawiane są jakieś wymagania, zapytaliśmy Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK), która administruje edu.pl. – Domena edu.pl jest jedną z kilkudziesięciu domen funkcjonalnych i jest dostępna do otwartej rejestracji za pośrednictwem rejestratorów współpracujących z NASK – tłumaczy rzecznik tej instytucji, Bartosz Loba. Znaczy to ni mniej, ni więcej tyle, że każdy z nas może założyć stronę w tej domenie i umieścić na niej, co nam się żywnie podoba. – Dostajemy ok. 20 tys. zgłoszeń o różnych naruszeniach w sieci rocznie. Wśród nich są także te związane z domenami, ale nasze narzędzia do reagowania na te sytuacje się sprawdzają. Pamiętam, że bywały np. zgłoszenia, gdy jakiejś szkole wygasła domena i ktoś przejmował jej stronę internetową – wspomina Bartosz Loba, rzecznik prasowy NASK. I dodaje, że kolejnym takim narzędziem jest ogłoszona właśnie lista ostrzeżeń przed stronami z phishingiem. Czy należy wyłączyć domenę edu.pl z bazy domen funkcjonalnych? Przypomnijmy, że korzystają z niej nie tylko zwolennicy leczenia homoseksualizmu, ale choćby uniwersytety. Na to pytanie rzecznik prasowy NASK nie chciał udzielić odpowiedzi. Dlatego pamiętajcie – w tym momencie dopisek edu.pl nie jest żadnym gwarantem wiarygodności danej strony internetowej i informacji na niej zamieszczonych. Weryfikujcie wszystko w kilku źródłach, a wiedzy naukowej szukajcie najlepiej na oficjalnych stronach konkretnych placówek badawczych, uniwersytetów.