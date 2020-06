Jerzyki wylatują z gniazd. Jeśli znajdziesz jednego na ziemi, koniecznie mu pomóż

Fanpage "Ptaki w Polsce" pisze, że cechą charakterystyczną tych ptaków jest "jest budowa nóg". Chodzi o to, że o ile najczęściej ptaki mają skierowane dwa lub trzy palce do przodu, lub (nieliczne wyjątki) dwa lub jeden do tyłu, to u jerzyków ewolucja postąpiła zupełnie inaczej – wszystkie cztery palce mają skierowane do przodu.