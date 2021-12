Jego firma opracowała Cyrkony. Otrzymał tytuł Bohatera Rosji

Zdaniem Władimira Putina Rosja "została zmuszona" do opracowania broni hipersonicznej przez działania NATO i Ukrainy. – Jeśli na terytorium Ukrainy pojawią się jakieś systemy uderzeniowe, pociski dotrą do Moskwy w siedem do dziesięciu minut. W przypadku broni naddźwiękowej czas ten wyniesie pięć minut. W odpowiedzi byliśmy zmuszeni rozpocząć prace nad nową bronią hipersoniczną. I to jest nasza odpowiedź – mówił rosyjski prezydent cytowany przez agencję TASS.