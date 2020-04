Jeff Bezos uruchomi laboratorium. Pracownicy firmy Amazon zostaną przebadani na koronawirusa

Jeff Bezos w opublikowanym w czwartek corocznym liście do akcjonariuszy podsumował bieżące działania firmy Amazon oraz nakreślił plany giganta na najbliższe miesiące. Zdecydowana większość listu odnosiła się do trudnej sytuacji na świecie spowodowanej wybuchem pandemii koronawirusa.

Pracownicy Amazona zostaną przebadani niezależnie od tego, w jakim dziale są zatrudnieni, a także, czy wykazują jakiekolwiek objawy przypisywane do choroby COVID-19. - Regularne testy we wszystkich branżach zapewnią ludziom bezpieczeństwo i pomogą gospodarce znów stanąć na nogi. Aby do tego doszło, potrzebujemy jako społeczeństwo znacznie większej liczby testów niż jest to obecnie możliwe - pisze Jeff Bezos.