Jeden z ojców globalnego Internetu gościem CYBERSEC

- Jak pokazuje historia każda innowacja niesie ze sobą szanse i zagrożenia. Kiedy Vinton Cerf projektował Internet, jego celem było rozpowszechnianie informacji. Dziś żyjemy w erze dezinformacji, fałszywych wiadomości i powolnej zmiany architektury Internetu w kierunku jego fragmentacji. Są to realne wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć. Gromadząc tak znakomitych gości jak Vinton Cerf, CYBERSEC daje niezwykłą okazję do dyskusji na najważniejsze tematy dotyczące cyfrowego świata, którego budowa przyspieszyła nie tylko w związku z pandemią COVID-19, ale także zmianami geopolitycznymi dotyczącymi w coraz większym stopniu rywalizacji wokół nowoczesnych technologii – powiedziała przewodnicząca CYBERSEC Forum Izabela Albrycht.

Pytania o przyszłość Internetu pojawią się na CYBERSEC Global 2020 także przy okazji debaty oxfordzkiej, w której udział wezmą dwaj wybitni eksperci Robert Knake i Milton Mueller, bohaterowie głośnego zakładu dotyczącego tego właśnie tematu. Cerf niejednokrotnie wyrażał przekonanie, że coraz większa dostępność Internetu jest nieunikniona. Ale jaki to będzie Internet? Czy globalna wioska nadal będzie jedną całością, czy też geopolityczna rywalizacja doprowadzi do podziału Internetu? Knake, ekspert w Council of Foreign Relations, stoi na stanowisku, że era globalnego, otwartego Internetu zakończy się w ciągu dekady, kiedy to Chiny stworzą własny model zarządzania Internetem. Z kolei Mueller, założyciel Internet Governance Project twierdzi, że teza o zbliżaniu się do punktu, za którym nie ma powrotu, jest błędna. Bezpośredni pojedynek na argumenty będzie można obejrzeć na CYBERSEC w poniedziałek 28 września.