Jeden pilot do wszystkiego. Proste rozwiązanie, które warto sprawdzić Telewizor, dekoder, system nagłaśniający – każde z nich potrzebuje osobnego pilota. Zamiast trzymać w domu kilka nieporęcznych modeli, wystarczy zainwestować w jeden, który pozwoli na obsługę wszystkich urządzeń. Liczy się przede wszystkim wygoda użytkowania (Adobe Stock) Masz w domu kilka odbiorników, a stare piloty odmawiają posłuszeństwa? Stary model jest niewygodny i potrzebujesz czegoś mniejszego, co dobrze leży w dłoni? A może chcesz mieć kontroler, który może obsługiwać urządzenia różnego rodzaju? Dopasuj sprzęt do swoich oczekiwań. Czym jest pilot uniwersalny? Podczas wieczornych seansów telewizyjnych ustawienie optymalnej głośności i kanału wymaga kilkukrotnej zmiany pilota, co na dłuższą metę może być bardzo denerwujące. Z tego powodu powstały piloty uniwersalne, które różnią się od standardowych modeli pod względem możliwości. Wyposażono je w rozbudowaną bazę kodów sterowania oraz funkcję rozpoznawania i zapamiętywania poszczególnych domowych sprzętów. Za pośrednictwem jednego pilota możesz więc sterować wszystkimi odbiornikami w domu, a nawet więcej. Część pilotów uniwersalnych umożliwia obsługiwanie nie tylko telewizorów, ale również urządzeń innego rodzaju, takich jak dekodery, odtwarzacze czy zestawy kina domowego. Pilot programowany czy uczący się? Pilot programowany to urządzenie z zestawem kodów, które jest w stanie obsługiwać. Zwykle jest dopasowany do najbardziej popularnych telewizorów i sprzętów RTV na rynku. Niemniej jednak przed zakupem warto upewnić się, czy twój model telewizora bądź dekodera znajduje się na liście producenta. To rozwiązanie przede wszystkim dla tych osób, które mają kilka sprzętów RTV w domu i chcą mieć do nich szybki dostęp. Adobe Stock Po co używać kilku pilotów, skoro wystarczy jeden (Adobe Stock) Piloty uczące się również mają na wyposażeniu bazę kodów, ale dodatkowo wyposażono je także w zdolność zapamiętywania nowych danych, co czyni z nich bardziej uniwersalne modele. Bez problemu dopasujesz je do posiadanego przez siebie sprzętu i dodatkowo możesz mieć pewność, że przy zakupie innego urządzenia będziesz mógł dostroić do niego starego pilota. Na co zwrócić uwagę przy zakupie Poza wspomnianą już kompatybilnością warto zwrócić uwagę na kilka dodatkowych parametrów sprzętu. Jeśli chcesz obsługiwać kilka oddalonych od siebie urządzeń, zwróć uwagę przede wszystkim na zasięg. W przeciwnym wypadku może się okazać, że nie wszystkie sprzęty będą poprawnie reagować na polecenia. Pamiętaj również, że pilot powinien być odpowiednio wykonany i dobrze dopasowany do kształtu dłoni. Nie może być za szeroki, w przeciwnym wypadku obsługiwanie go jednym palcem może stanowić problem. Dodatkowo wszystkie ważniejsze przyciski powinny wyróżniać się kształtem i kolorem. Dla osób, które lubią seans przy zgaszonym świetle, niczym w prawdziwym kinie, odpowiednie będą piloty z podświetlanymi przyciskami. W razie potrzeby pilotem może stać się nawet smartfon. Warunkiem jest czujnik podczerwieni lub aktywna sieć wi-fi, do której podpięte będą wszystkie sprzęty. To jednak wiąże się z szybszym rozładowywaniem się telefonu.