Japończycy uruchomili stary reaktor jądrowy. Nie działał od czasów katastrofy w Fukushimie

Działania Kansai Electric nie u wszystkich budzą entuzjazm. Część mieszkańców Fukui w poniedziałek, 21 czerwca zwróciła się do Sądu Okręgowego w Osace i złożyła wniosek przedstawiający obawy związane z Mihama nr 3. Ich wątpliwości nie są nieuzasadnione, ponieważ w 2004 r. miała miejsce awaria reaktora. Doszło do pęknięcia rury w budynku z turbinami parowymi, co spowodowało śmierć 5 pracowników i obrażenia u 6 pozostałych.