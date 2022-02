Jakiej marki smartwatch wybrać?

Co to jest smartwatch? Urządzenie tego rodzaju to nic innego jak inteligentny zegarek, który nie tylko monitoruje aktywność fizyczną i sen użytkownika, ale także łączy go z poszczególnymi aplikacjami internetowymi. Zastanawiasz się, jaki smartwatch wybrać? Sprawdź nasze polecenie już teraz! W niniejszym artykule wskazujemy również markę, na którą warto zwrócić szczególną uwagę.