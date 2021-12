Jakiego OLED-a wybrać?

Inna rzecz to wieszak. Szczególnie ten dodawany do serii G1 Gallery idealnie przylega do ściany, przez co telewizor przypomina obraz. I nie są to puste słowa. Wystarczy – za pomocą prostego polecenia głosowego do pilota – włączyć tryb Galeria, by po chwili móc cieszyć oko wyświetlanymi na ekranie dziełami sztuki ze specjalnie dobranej biblioteki LG. Oczywiście dzieła sztuki możemy zamienić z naszymi fotografiami. Potężny obraz z naszych wczasów nad morzem? Czemu nie! Rzecz szczególnie miła w zimowe wieczory…