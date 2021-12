Jakie urządzenie do prasowania wybrać?

Russell Hobbs Steam Genie 2 in 1 to parownica zaprojektowana z myślą o osobach, które prasowania nie lubią i chciałyby ograniczyć je do minimum. Wielofunkcyjne urządzenie nadaje się zarówno do prasowania delikatnych tkanin (jak jedwab czy koronki), ale także tapicerek czy dużych powierzchni materiałów - zasłon, firanek, obicia kanapy, a nawet dziecięcych zabawek. Silny wyrzut gorącej pary nie tylko usuwa zagniecenia, ale pozbywa się do 99,9% bakterii. Poręczny, odporny na ciepło pokrowiec może służyć jako mata podczas prasowania; pozwala także wygodnie przechowywać i bezpiecznie transportować urządzenie.