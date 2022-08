Jakie słuchawki douszne bezprzewodowe kupić?

Do zalet niniejszego produktu zalicza się przede wszystkim aktywną redukcję szumów – ANC, która w tym przypadku jest dużo lepsza, niż była w innych rozwiązaniach. Aż trzy mikrofony o wysokim stosunku sygnału do szumu skutecznie śledzą i eliminują każdy dźwięk, który może docierać do słuchawek z zewnątrz. Dzięki temu jeszcze bardziej możesz odciąć się od hałasu świata zewnętrznego i zanurzyć we własnym, muzycznym świecie. Funkcja wykrywania głosu natomiast pozwala na bezproblemowe przełączanie się na rozmowę. Wystarczy, że zaczniesz mówić, a słuchawki automatycznie wyłączą wspomniany tryb ANC i przejdą w opcję nasłuchu otoczenia. To pozwala na prowadzenie rozmowy bez konieczności wyciągania słuchawek Samsung Buds 2 Pro z uszu.