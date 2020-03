Jakie nowoczesne rozwiązania dla e-commerce oferują przedsiębiorcom operatorzy płatności?

Systemy z wykorzystaniem platform dostępnych w ramach Apple oraz Google Pay opierają się na podobnej technologii, co karty zbliżeniowe. W tego typu rozwiązaniach do finalizacji transakcji potrzeba urządzenia mobilnego, na którym zainstalowana jest aplikacja ze skorelowanym instrumentem płatniczym. System nie udostępnia jednak sprzedawcy numeru karty klienta. Platformy Apple oraz Google nie przechowują również informacji o transakcjach danej osoby. W tego typu operacjach nie ma również ograniczenia zakupów do kwoty pięćdziesięciu złotych.

BLIK to system, który został zintegrowany z bankowymi aplikacjami mobilnymi. Nie potrzebuje on więc osobnej platformy. W Polsce już jedenaście banków udostępnia możliwość korzystania z BLIKa swoim klientom. Za pomocą systemu można płacić za zakupy w sklepach internetowych, przelewać pieniądze na wybrany numer telefonu lub wpłacać gotówkę na dane konto. BLIK zintegrowany jest nie tylko z wieloma sklepami internetowymi, ale i platformą Allegro. Zazwyczaj wystarczy dodać przedmiot do koszyka, a w menu „sposób dostawy” zaznaczyć opcję „płatne z góry” lub „przedpłata”. Kolejny etap to wybór metody BLIK. Po dokonaniu tych czynności należy uruchomić aplikację bankową lub otworzyć powiadomienie z aplikacji. Na ekranie urządzenia mobilnego zostanie wyświetlony numer BLIK. Cyfry należy wpisać w formularzu, a następnie wybrać opcję „zapłać”. Transakcję wystarczy potwierdzić w aplikacji mobilnej.