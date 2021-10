Jakie były szanse cesarza Rzymu na śmierć naturalną? Zbadali to

Życie w ciągłym zagrożeniu

Opisywane prawo opiera się na zasadzie Pareta, znanej również jako zasada 80/20. Zwykle stosuje się ją do opisywania zjawisk z zakresu ekonomii i zarządzania, ale – jak wskazuje na swojej stronie internetowej brazylijska agencja FAPESP, która sfinansowała badania – można sprowadzić ją także do stwierdzenia, że prawdopodobieństwo wystąpienia zwykłych zjawisk wynosi 80 proc., podczas gdy dla zjawisk rzadkich jest to 20 proc.