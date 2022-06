Jaki wzmacniacz wi-fi wybrać? Spraw, by zasięg wi-fi w Twoim domu był doskonały

Praktyka pokazuje, że najlepszy wzmacniacz sygnału powinien być zainstalowany w miejscu, gdzie sygnał z routera już odczuwalnie zaczyna się pogarszać. W ten sposób możesz wzmocnić sygnał tak, by był on niezawodny w miejscu, gdzie wcześniej go wcale nie było lub miał niezadowalającą jakość.

Jeśli chcesz umieścić wzmacniacz wifi w swoim domu, zadbaj o to, by oferował on takie same standardy sieci, co Twój domowy router. Nawet ręczna konfiguracja wzmacniacza nie pomoże, jeśli te dwa urządzenia nie będą pracowały na tych samych "prędkościach" sieci.