Co to jest przełącznik sieciowy? Przełączniki sieciowe – jakie są rodzaje? Jaki switch wybrać?

Jeszcze do niedawna przełączniki sieciowe wykorzystywało się głównie w korporacjach. Dziś produkty tego rodzaju nierzadko kupuje się także do domu. Czym jest switch i jak wybrać odpowiednie dla siebie rozwiązanie? Jakie rodzaje przełączników sieciowych można znaleźć na rynku? Podpowiadamy w niniejszym wpisie. Już teraz zapraszamy do zapoznania się z poniższą treścią.

Co to jest przełącznik sieciowy?

Switch – inaczej również przełącznik sieciowy – to nic innego, jak rozwiązanie, dzięki któremu możemy połączyć, uporządkować albo rozbudować lokalną sieć. A zatem jest to urządzenie pozwalające połączyć nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt innych urządzeń w sieć LAN. Switch ma wpływ na wydajność całej sieci – odpowiednie funkcje zmniejszają jej obciążenie, a dodatkowe rozwiązania sprawiają, że przełącznik jest w stanie samodzielnie dostosować swoją pracę do liczby osób.

Na rynku dostępne są przeróżne switche. Do domowego użytku wystarczą standardowe urządzenia, dostępne między innymi na stronie https://www.euro.com.pl/switche-przelaczniki-sieciowe.bhtml w niskich cenach. Standardowe modele mają mały rozmiar i kilka lub kilkanaście portów. Takie produkty wystarczą do tego, aby zbudować i zarządzać siecią w małej firmie lub właśnie w domowych warunkach. Dla serwerowni oraz dużych korporacji poleca się oczywiście rozbudowane przełączniki sieciowe, wyposażone w kilkadziesiąt portów oraz w zaawansowane systemy kontroli czy konfiguracji.

Jak działa przełącznik sieciowy? Aby wyjaśnić tę kwestię, musimy na początek zapoznać Cię drogi czytelniku z takim pojęciem, jak pakiet. Otóż pakiet to mała porcja danych, która jest przesyłana z jednego urządzenia na inne. Takie pakiety mogą mieć rozmiar wynoszący maksymalnie 64KB. Każdy pakiet zawsze ma indywidualną ramkę, która posiada identyfikacyjne dane. Z tej ramki właśnie przełącznik sieciowych będzie odczytywać adres MAC, czyli adres fizyczny zarówno nadawcy, jak i odbiorcy. Kiedy adres fizyczny jest znany, switch zacznie przeszukiwać tablicę z adresami i przekieruje cały pakiet do odpowiedniego portu LAN.

Przełączniki sieciowe – jakie są rodzaje?

Na rynku można znaleźć kilka rodzajów przełączników sieciowych. Do najpopularniejszych zalicza się zwykłe, niezarządzalne rozwiązania, niezarządzalne przełączniki inteligentne oraz switche zarządzalne. Te pierwsze to najprostsze modele, które operują jedynie na drugiej warstwie. To oznacza, że posługują się samymi wspomnianymi wyżej adresami MAC. Bezobsługowe niezarządzalne przełączniki sieciowe świetnie sprawdzą się do domowego użytku.

Niezarządzalny przełącznik sieciowy można w nieco większym stopniu konfigurować. Modele tego rodzaju sprawdzą się szczególnie wtedy, gdy potrzebujemy nadrzędnego rozwiązania do sterowania większą infrastrukturą sieciową oraz gdy mamy do czynienia z wymogiem związanym z segregacją użytkowników. Switch zarządzalny natomiast jest opcją, którą można zarządzać przez odpowiedni port. Dostępne są w wariancie L2, L3 i L4. Tego rodzaju przełączniki sieciowe poleca się dla dużych infrastruktur sieci Ethernet – szczególnie tam, gdzie potrzebna jest możliwość centralnego zarządzania siecią.

Jaki switch wybrać?

Zastanawiasz się, jaki switch wybrać? Jest szereg różnorodnych parametrów, na które należy zwrócić uwagę, kupując przełącznik sieciowy. Pierwszy z nich dotyczy liczby portów. Dostosują ją do swoich potrzeb i oczekiwań. Na rynku znajdziesz przełączniki posiadające 4, 8 czy nawet 24 porty. Polecamy zdecydować się na taką liczbę, aby zawsze dwa porty mieć jeszcze w zapasie.

Kolejny parametr to typ portów. Do domowego użytku przydadzą się głównie porty typu RJ45. Zwróć uwagę także na przepustowość złączy. W domach ciągle standard to 1GbE, ale zaleca się wybierać już lepsze i nowocześniejsze rozwiązania – a mianowicie 2,5GbE. Parametr związany z przepustowością złączy powinien zostać dobrany właściwie do zapotrzebowania użytkowników.

Switch niezarządzalny czy zarządzalny? Które rozwiązanie wybrać? Przy prostej i małej sieci lokalnej zdecydowanie sprawdzi się ta pierwsza opcja. Switch zarządzalny polecamy natomiast wtedy, gdy sieć będziesz chciał podzielić na grupy lub gdy użytkownicy przełącznika chcą mieć zdalny dostęp przez VLAN. Kupując switch’a, zwróć także uwagę na prędkość transmisji. W niewielkim biurze sprawdzą się urządzenia o prędkości 100 Mbps, podobnie jak do domowego użytku.

Do najważniejszych parametrów zalicza się także wydajność, budowę czy sposób montażu. Istotne jest, aby przełącznik sieciowy utrzymywał maksymalną prędkość łącza między użytkownikami. Jeśli zależy Ci na możliwości zasilania urządzeń sieciowych podłączonych do switcha, koniecznie wybierz produkty z przełącznikiem PoE. Power over Ethernet to technologia, która przesyła energię, dzięki czemu telefon czy kamera nie potrzebują dodatkowego zasilania.

Warto więc pamiętać, że switch ethernet wpływa nie tylko na wydajność sieci, ale też na bezpieczeństwo sieci. Należy zatem uwzględnić zarówno przepustowość sieci jak i inne parametry. Dzięki temu łatwiej będzie zarządzać siecią lokalną, w której switch sieciowy będzie przez cały czas pracował bez żadnych problemów. Switch gigabitowy może być obecnie droższy, ale starczy na lata zarówno w domowej, jak i biurowej sieci. Obsługa przełącznika jest bardzo prosta, szczególnie przy standardowej sieci lan. Liczba portów powinna odpowiadać potrzebom użytkowników sieci domowej. Przełącznik niezarządzalny nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo trudno wówczas zadbać o ustalanie priorytetów ruchu. Lepiej więc sprawdzą się switche inteligentne. Osobom poszukującym najwyższej jakości można natomiast polecić switch przemysłowy zgodny z fast ethernet. Takie modele ułatwią zlokalizowanie ewentualnych problemów firmowej sieci.