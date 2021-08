Jaki smartfon warto kupić w 2021 roku?

Zyskujące na popularności smartfony REALME oferują bardzo dobre osiągi w przystępnych cenach. Model NARZO 30 wyposażony został w ośmiordzeniowy procesor (4 GB RAM), wspierający system Android oraz ekran o przekątnej 6,5 cala. Płynność obrazu w 90 Hz to rozgrywka i przeglądanie Internetu na najwyższym poziomie, płynne i niemęczące oczu. Specyfikacja techniczna robi wrażenie, a zwłaszcza pojemna bateria 5000 mAh pozwalająca na długą pracę i czuwanie (odpowiednio do 42h i do 172 h) oraz szybkie ładowanie 18W. System aparatów (tylny 48 Mpx oraz dwa aparaty 2 Mpx, plus przedni 16 Mpx) pozwala na robienie znakomitych zdjęć bez względu na panujące wokół warunki. Smartfon obsługuje 5G na obu kartach SIM w standardzie DSDS (Dual SIM Dual Standby), a także Bluetooth 5.1, Wi-Fi oraz NFC.