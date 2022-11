Jaki powinien być najlepszy laptop gamingowy na prezent?

Idą święta. Właściwie są tuż za rogiem. Porządny laptop gamingowy to prezent, który z pewnością zadowoli niejednego miłośnika cyfrowych rozrywek. Problem jednak w tym, że rynek jest przepełniony możliwościami. Warianty sprzętowe są dzisiaj tak zróżnicowane, że trzeba nie lada wysiłku, aby się w tym wszystkim połapać. W związku z tym postanowiliśmy podsumować kilka najważniejszych aspektów technologicznych, którymi warto się kierować przy zakupie laptopa dla graczy.

Laptop dla graczy a sprzęt stacjonarny

Zanim wejdziemy w szczegóły techniczne, warto spojrzeć na różnice między komputerem przenośnym a stacjonarnym. Nie ulega wątpliwości, że mocny, dobrze skomponowany pecet to spełnienie marzeń większości graczy. Takie zestawy są jednak niesłychanie drogie. Wielkim problemem jest również brak możliwości transportu sprzętu w jednej walizce.

Potężny komputer stacjonarny poradzi sobie z najbardziej wymagającymi grami. Można też do niego podłączyć duże i wydajne monitory oraz szereg innych akcesoriów. Jednak laptop gamingowy z wyższej półki również na to pozwoli. Wyposażony w złącza HDMI 2.0 lub DisplayPort ma możliwość podłączenia każdego monitora zewnętrznego, który jest w stanie pracować w jakości 4K. W razie potrzeby można wyjąć kabel i przenieść się z laptopem na sofę, gdzie jest trochę wygodniej. To duża zaleta urządzeń mobilnych.

Komputer stacjonarny oferuje możliwość samodzielnego skomponowania podzespołów. Laptopy dla graczy mocno to ograniczają, ale prawdą jest, że większość miłośników cyfrowej rozrywki nie chce się tym zajmować. To wymaga znajomości technologii oraz pewnych umiejętności manualnych. Zdarzyło się bowiem nie raz, że jakiś entuzjasta składaków zniszczył procesor za 1000 zł jeszcze zanim w ogóle uruchomił pierwszą grę. Dlatego sklepy RTV mają w sprzedaży gotowe zestawy, a producenci laptopów dokonują wszelkich starań, żeby ich maszyny mogły się z nimi równać. W związku z tym naprawdę konkretny laptop gamingowy to dzisiaj całkiem dobry pomysł na prezent nawet dla wymagającego gracza.

Dobra karta graficzna to podstawa

Przejdźmy do konkretów technicznych. Kupując laptopa gamingowego, trzeba w pierwszej kolejności sprawdzić możliwości jego karty graficznej. Bez niej trudno oczekiwać, aby rozgrywka przebiegała płynnie przy wysokich ustawieniach grafiki. Dzisiejsze tytuły mają pod tym względem bardzo duże wymagania. Dlatego, aby mieć 100% satysfakcji z zabawy, laptop na prezent dla gracza powinien mieć kartę z rodziny NVIDIA GeForce lub coś z serii AMD Radeon Graphics... albo oba systemy jednocześnie. Takie rozwiązanie oferuje na przykład laptop gamingowy Lenovo Legion 5. Dzięki niemu obie karty mogą ze sobą współpracować i z punktu widzenia gry wyglądają jak jeden naprawdę potężny układ. W efekcie jakość obrazu oraz ogólne doznania zostają postawione na zupełnie nowym poziomie.

Warto dodać, że taki komputer posłuży nie tylko jako platforma pod rozrywkę. Dzięki mocnym parametrom graficznym za jego pomocą będzie możliwe projektowanie czy montowanie materiałów wideo w wysokiej rozdzielczości. Jeśli ma to być prezent dla dziecka, wspomniany wyżej model Lenovo wpłynie na rozwój jego kreatywności.

Sprzęt musi stanowić zintegrowaną całość

Karta graficzna oczywiście musi iść w parze z pozostałymi elementami laptopa. Nie ma sensu kupowanie sprzętu o wysokich możliwościach wizualnych, ale z procesorem słabszym niż sześciordzeniowy Intel Core i5 albo pamięcią RAM mniejszą niż 4 GB. Cena takiej maszyny jest atrakcyjna, ale siłą rzeczy nie da ona rezultatów na oczekiwanym poziomie.

Przyzwoity laptop gamingowy to więc wydajne podzespoły, które stanowią pewną całość. Podświetlana klawiatura to przydatny dodatek, ale nie warto się na nią skusić, jeśli pod spodem jest tylko dysk HDD. Dysk SSD z kolei jest dużo szybszy i po prostu gry działają na nim lepiej.

Czy gamingowy laptop powinien mieć ekran dotykowy?

Niekoniecznie. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem wydaje się zakup osobnego tableta, który będzie i lżejszy, i funkcjonalny w sytuacjach, jakie zwykle wiążą się z ekranem dotykowym. Gry z najwyższej półki powstają raczej z myślą o bardziej tradycyjnych rozwiązaniach, które zresztą dają użytkownikom więcej możliwości.

Laptopy gamingowe są najczęściej dostępne ze zintegrowanym monitorem o rozdzielczości Full HD i przekątną ekranu 15 cala. To optymalna propozycja, aczkolwiek laptop gamingowy Asus ROG Strix G15 oferuje bardziej panoramiczne rozwiązanie 2560 x 1440 pikseli. W przypadku laptopów do gier częstotliwość odświeżania ekranu jest jednak dużo ważniejszym parametrem. ROG Strix G15 to aż 165 Hz, więc satysfakcja z dynamicznej rozgrywki jest w tym wypadku gwarantowana.

Laptop na prezent dla gracza powinien stanowić zintegrowaną całość. Wszystkie wewnętrzne komponenty muszą być na wyrównanym poziomie. Dzięki temu ich współpraca zaowocuje satysfakcją godną wydanych pieniędzy. Choć dodatkowe udogodnienia pomagają, przy wyborze konkretnego modelu trzeba się skupić przede wszystkim na tym, co ma w środku. Pomocną metodą selekcji może okazać się sprawdzenie minimalnych wymagań wybranych gier i sparowanie ich z możliwościami, jakie oferuje dany laptop.