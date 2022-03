Jaki mikrofony do komputera kupić? Połącz jakość z wygodą i atrakcyjną ceną

Dokładnie się zastanów, ile chcesz wydać pieniędzy na mikrofony do laptopa oraz na czym najbardziej Ci zależy. Przemyśl konstrukcję mikrofonu oraz to, jak będziesz mógł go wygodnie ustawić na biurku. Zastanów się też, jak zamierzasz podłączyć słuchawki, żebyś mógł kontrolować swoje brzmienie.

Na rynku największą popularnością cieszą się urządzenia pojemnościowe oraz dynamiczne. Pierwsza grupa to sprzęty, dzięki którym zarejestrujesz każdy, nawet najcichszy dźwięk. Czy jest to zaleta? Mikrofon komputerowy w tym typie może się sprawdzić w przypadku, gdy np. będziesz chciał przeprowadzać wywiady, a Twoimi gośćmi będzie większa grupa osób. Raczej jednak wybierane są przez muzyków, dla których liczy się nagranie każdego dźwięku oraz instrumentu, na którym grają.

Częściej wybierane mikrofony do laptopa mają charakter dynamiczny. Świetnie sprawdzają się podczas relacji live, co jest dobrym rozwiązaniem np. dla gamerów. Są mniej podatne na głośne dźwięki i lepiej znoszą hałasy w tle, powszechne przy nagrywaniu materiałów w domu.

Jaki mikrofon do komputera wybrać? Zastanów się, czy wolisz urządzenie na kablu, czy bezprzewodowe. Pierwsze to stałe połączenie i ciągła gotowość do działania, bez konieczności ładowania. Druga opcja za to pozwala na większą swobodę i brak denerwujących przewodów na biurku.