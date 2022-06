Jaki mikrofon do streamingu i nagrywania kupić? Na co zwrócić uwagę, wybierając mikrofon dla gracza? Lepszą opcją będzie mikrofon pojemnościowy, czy dynamiczny? Wybrać rozwiązanie jednokierunkowe czy wielokierunkowe? Jeśli szukasz informacji na ten temat, zapraszamy do lektury.

Czym różni się mikrofon dynamiczny od mikrofonu pojemnościowego?

Standardowy mikrofon dynamiczny to rozwiązanie, które z reguły wykorzystuje się na scenie, a dużo rzadziej przy komputerze. Te modele wyróżniają się świetną odpornością na upadki, wilgoć, a także głośniejsze dźwięki. W porównaniu z innymi rozwiązaniami mikrofony dynamiczne nie potrzebują żadnego dodatkowego zasilania, aby móc z nich korzystać.

Do komputerów, nagrywania czy prowadzenia streamingu poleca się głównie mikrofony pojemnościowe. To modele znane również jako rozwiązania kondensatorowe, które wyróżniają się wyższą czułością od dynamicznych i jednocześnie większą precyzją. Do ich zalet zalicza się także to, że z reguły mają relatywnie niski współczynnik, jeśli chodzi o szumy. Niestety napięcie z nich jest słabe, a zatem mikrofon pojemnościowy potrzebuje zasilania.

Chociaż mikrofony dynamiczne charakteryzują się mniejszą czułością, to jednocześnie wyróżnia je mniejsza podatność, jeśli chodzi o sprzężenia w porównaniu z modelami pojemnościowymi. Znoszą wysokie akustyczne ciśnienie, a zatem doskonale sprawdzą się przy rejestrowaniu głośnych dźwięków. Ponadto są solidne i relatywnie tanie.

Mikrofon pojemnościowy natomiast jest lżejszy i delikatniejszy, co oznacza, że będzie bardziej podatny na uszkodzenia w porównaniu z modelami dynamicznymi. Do ich zalet zalicza się natomiast wysoką czułość i stosunkowo szybką reakcję na tak zwane transjenty. To sprawia, że mikrofon pojemnościowy jest w stanie zarejestrować bardzo ciche dźwięki, ewentualne zmiany tonów oraz najmniejsze detale. Wyróżniają się także szerokim pasmem przenoszenia, jeśli chodzi o częstotliwości. Z tego powodu doskonale sprawdzą się przy nagrywaniu akustycznych instrumentów i wokali.

Na co zwrócić uwagę, kupując najlepsze mikrofony?

Jednym z ważnych parametrów, który trzeba wziąć pod uwagę, wybierając mikrofon studyjny, do nagrywania czy streamingu jest jego kierunkowość. Wyróżnia się mikrofony jednokierunkowe i wielokierunkowe. Te pierwsze – znane również jako kardioidalne – zbierają dźwięk z jednego kierunku, co oznacza, że hałas otoczenia nie jest przez nie w ogóle rejestrowany. Mikrofony jednokierunkowe doskonale sprawdzą się do nagrywania podcastów czy streamingu. Dwukierunkowy czy wielokierunkowy natomiast poleca się wtedy, gdy materiały nagrywane są przez większą liczbę osób oraz tym osobom, które zajmują się nagrywaniem przeróżnych treści.

Kupując mikrofon, zdecyduj także, czy preferujesz rozwiązanie przewodowe, czy bezprzewodowe. Jeśli zależy Ci na bezstratnym transferze danych oraz braku opóźnień, mikrofon przewodowy będzie dla Ciebie lepszą opcją. Weź pod uwagę również pasmo przenoszenia. Oczywiście, że im szersze, tym lepsze, gdyż dzięki temu mikrofon będzie w stanie zarejestrować większą ilość detali. Następnym parametrem jest czułość. Duża czułość sprawdzi się w studio i do nagrywania materiałów w domu, mniejsza natomiast w plenerze.

Do równie ważnych parametrów zalicza się również całe wyposażenie, w tym stojak czy inny element, umożliwiający bezproblemowy montaż mikrofonu na biurku. Sposób montażu dobierz oczywiście do własnych preferencji i potrzeb.

W celu uzyskania doskonałej jakości dźwięku warto dopłacić i kupić od razu dobry mikrofon. W rankingu mikrofonów można znaleźć wiele ciekawych propozycji. Taki mikrofon sprawdzi się przez długi czas i na pewno będzie lepszym wyborem niż tani mikrofon. Wysoka czułość mikrofonu i szerokie pasmo przenoszenia również będą miały wpływ na korzystanie z nowego sprzętu. Co ciekawe nie zawsze warto wybierać modele o wysokiej czułości. Najlepszy mikrofon powinien przede wszystkim uwzględniać potrzeby użytkownika.