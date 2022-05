Jaki MacBook wybrać? Które jabłuszko będzie dla mnie najlepsze?

Laptop Apple MacBook: dlaczego jest tak bardzo popularny?

Pomijając właściwości techniczne, o których powiemy później, laptopy firmy Apple kojarzą się z nowoczesnym trybem życia ludzi młodych i przede wszystkim - wyzwolonych. W dużych miastach nikogo już nie zaskakuje widok ludzi pracujących w kawiarni czy nawet w parku. Proszę bardzo, czemu by nie? O ile na Zachodzie takie rzeczy są normą od lat, o tyle w Polsce dopiero zaczynają się uwypuklać, niemniej z każdym kolejnym rokiem tego rodzaju nowoczesny lifestyle będzie coraz bardziej widoczny. Atrybutem takiego stylu jest właśnie komputer przenośny z białym jabłuszkiem na obudowie. To nie tylko logo jakiejś tam korporacji z dalekiego kraju. To już symbol wolności.

No i o to właśnie chodzi w MacBookach, o tę atmosferę wyzwolenia. Między innymi dlatego tak wielu artystów korzysta dzisiaj z jabłuszek. Muzycy, pisarze, znani aktorzy... rzadko kiedy znajdzie się któryś bez MacBooka w domu. Oczywiście to wszystko nie miałoby najmniejszego sensu, gdyby produkty Apple były kiepskie pod kątem technicznym. Skoro więc powiedzieliśmy sobie co nieco o symbolice białego jabłuszka, pora przyjrzeć się jego walorom mechanicznym.

MacBook Air, czyli lekkość codziennego użytkowania

Żaden nowoczesny ultrabook by nie istniał, gdyby wcześniej nie pojawił się MacBook Air. To komputer przenośny, który zdefiniował dzisiejszy rynek. Nie dość, że był cienki i leciutki jak piórko, to w jego wnętrzu znalazła się jeszcze wydajna bateria, która pozwalała na ponad dziesięć godzin pracy bezprzewodowej. Dzisiaj poziom ten sięga aż osiemnastu godzin, co stanowi absolutny rekord wśród tego rodzaju urządzeń.

Poza superwytrzymałą baterią Air oferuje także cały zestaw wydajnych podzespołów z procesorem Intel Core na czele, chociaż i to powoli odchodzi w zapomnienie, ponieważ firmowy procesor Apple M1 zdobywa coraz większe uznanie nawet najbardziej wymagających użytkowników. To system jednoukładowy wyposażony w szesnaście miliardów (!!!) tranzystorów w jednym minimalistycznym czipie. Dzięki tej technologii nowy MacBook Air czy Pro może być jeszcze bardziej kompaktowy, zachowując przy tym wydajną pracę na poziomie wcześniej niewyobrażalnym.

Uniwersalność MacBooka Air nie ma sobie równych!

MacBook Air jest obecnie jednym z najczęściej wybieranych komputerów na świecie. Dzieje się tak, ponieważ jego praktyczność fizyczna idzie w parze z oprogramowaniem. Systemy operacyjne macOS od dawna słyną ze swojej niezawodności. Są szybkie przez cały okres użytkowania, bowiem nie zapychają się tak bardzo jak komputery wyposażone w Windowsa. Zwłaszcza najnowszy macOS Monterey ma się czym pochwalić. A co z wirusami? Ano właśnie, macOS bardzo rzadko ulega wirusom z tego względu, że trudno jest stworzyć program na tyle złośliwy, aby mógł spenetrować struktury tego cudownego jabłuszka.

Poza oprogramowaniem macOS Monterey (stworzonym specjalnie pod procesor M1), indywidualny ekosystem Apple dysponuje całym szeregiem kompatybilnych aplikacji. Wiele z nich jest zainstalowana jako standard, więc tak naprawdę możesz zacząć śmigać na swoim ultra Macu od razu po zakupie. Ten zestaw w zupełności wystarczy do codziennego użytkowania, jeśli jesteś studentem lub wykładowcą akademickim; żyjesz z pisania lub chcesz po prostu usiąść sobie na kocyku pośród zieleni i cieszyć się z przeglądania internetu bez zgrzytów, bez obawy o stan baterii, bez dźwigania ciężarów. No i ten nowoczesny design... Kup MacBooka. Wszyscy będą ci go zazdrościć ;)

MacBook Pro: maszyna do zadań specjalnych

Mimo ewidentnych zalet, Air nie nadaje się do bardziej skomplikowanych zadań. To nie jest sprzęt idealny dla inżynierów lub chociażby profesjonalistów z dziedziny wideo z wysoką rozdzielczością wspartą legendarnym programem Final Cut. Do tego potrzebny będzie prawdziwy turbowyczynowiec wśród laptopów, czyli MacBook Pro. Wytrzymała bateria, szybki procesor M1, wygodny touch bar, wyświetlacze Retina... Maci Pro posiadają w zasadzie wszystko to, czym dysponuje zwykły Air, z tym że zostało to wyśrubowane aż do granic współczesnych możliwości technologicznych.

Wewnątrz MacBooka Pro znajduje się pamięć RAM, której objętość może sięgnąć nawet 64 GB. Natomiast pojemność dysku SSD może skumulować aż 8 TB danych. Szybkość działania tego wszystkiego gwarantuje zaś 8-10 rdzeniowy procesor Apple M1 Max, który stanowi dodatek konfiguracyjny przeznaczony wyłącznie na Maci Pro. Owszem, w tym laptopie znajdzie się nieco więcej cięższych elementów niż w przypadku MacBooka Air, lecz w zamian dostaniesz wydajność na poziomie kosmicznym. Obecnie żaden inny komputer przenośny nie jest w stanie jej dorównać.

Skoro już wiesz, jakiego MacBooka wybrać dla siebie, wejdź na stronę https://www.oleole.pl/laptopy-i-netbooki,_Apple.bhtml i przejrzyj dostępną ofertę. Pamiętaj, że laptopy Apple można skonfigurować na kilka sposobów, żeby jak najlepiej pasowały do twoich wymagań.