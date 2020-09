WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne 1 godzinę temu Artykuł sponsorowany Jaki kupić laptopa do grania? Jesień w pełni, a to oznacza, że coraz bliżej do świątecznej gorączki zakupów. Jednym z najczęściej wówczas wybieranych produktów z szeroko rozumianej kategorii elektroniki oprócz smartfonów są laptopy. W poniższym tekście postaramy się pomóc w wyborze laptopa do gier. Podpowiemy, na jakie parametry warto zwrócić uwagę i dlaczego zakup najtańszego modelu wcale nie jest korzystny. Zapraszamy do lektury. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał klienta) Laptop do gier, czyli jaki? Jeszcze kilka lat temu komputer do gier kojarzony był z klasycznym „blaszakiem”, czyli komputerem stacjonarnym. Rozwój technologii skłonił producentów do stworzenia odrębnych serii laptopów stricte z myślą o miłośnikach tego typu rozrywki. Obecnie laptop do gier z powodzeniem łączy mobilność i dobre parametry w jednym. Wbrew pozorom jego zakup wcale nie jest jednak prosty. Jeśli bowiem zgłębimy nieco temat, szybko okaże się, że ilość parametrów, które warto brać pod uwagę jest tak duża, iż wybór urządzenia staje się sporym wyzwaniem. W kolejnych punktach omówimy najważniejsze parametry dobrego laptopa do gier. Karta graficzna O ile w uniwersalnych laptopach zazwyczaj najważniejszy jest procesor, o tyle w modelach tworzonych z myślą o grach jest ona numerem jeden wśród podzespołów. To od jej parametrów zależy jakość naszej wirtualnej rozrywki. Od lat najpopularniejsze karty graficzne produkowane są przez firmę Nvidia. Chcąc zapewnić sobie rozgrywkę na najwyższym poziomie, należy przyjrzeć się w jaka kartę wyposażony jest laptop, którym jesteśmy zainteresowani.

Porada dla mniej zorientowanych użytkowników. Wybierając kartę graficzną, sprawdźmy, ile ma pamięci RAM.

Najczęściej, im więcej, tym lepiej. Zalecane minimum to 4GB. Jeśli nie czujemy się pewnie w kwestiach technicznych, nie pozostaje nic innego jak poprosić o pomoc w sklepie zajmującym się sprzedażą laptopów.

Wiele z nich posiada rozwinięty dział pomocy, do którego można wysłać wiadomość z nurtującym nas pytaniem. Procesor, czyli serce naszego komputera Najlepsza karta graficzna na niewiele nam się przyda, jeśli nie zostanie wsparta odpowiednio mocnym procesorem.

Podzespół, którym jest procesor składa się z kilku elementów, na które chcemy zwrócić uwagę. Producenci nie bez powodu informują o nich zazwyczaj w pierwszej kolejności. Na co należy zwrócić uwagę wybierając procesor?

- ilość rdzeni (niemalże standardem jest 4),

- taktowanie, wpływa na wydajność i powinno wynosić min. 2000 MHz,

- oznaczenia typu Core i5, Core i7 oraz Core i9 wiele mówią nam o wydajności procesora. Im wyższa cyfra, tym lepiej. Pamięć RAM Laptop do gier, aby móc zapewnić swojemu właścicielowi rozrywkę na najwyższym poziomie, musi posiadać odpowiednią ilość pamięci RAM. Obecne standardy to minimum 8 GB RAM, ale lepiej od razu rozejrzeć się za modelem z 16 GB. Maksymalna ilość pamięci w dostępnych obecnie laptopach to aż 64 GB, co pokazuje jak duży mamy zakres wyboru. Wybieramy dysk do naszego laptopa Wielkość dysku twardego tylko pozornie może wydawać się drugorzędna. Nic bardziej mylącego. Wolny dysk może być odpowiedzialny za gorsze działanie gier, a nawet ich „przycinanie”. Chcąc tego uniknąć, należy od razu stawiać na dysk SSD. Jest on nieco droższy od tradycyjnego HDD, ale pozwala na szybkie uruchomienie komputera, oraz płynną rozgrywkę w nawet najbardziej wymagające gry. Jaki wybrać ekran do naszego laptopa? Ekran to przedostatni element, o którym piszemy. W żadnym razie nie oznacza to, że jest mniej istotny. To od ekranu zależy w dużej mierze satysfakcja z używania laptopa. W przypadku ekranu mamy trzy parametry, na które należy zwracać uwagę:

- przekątna, czyli wielkość ekranu wyrażona w calach. Im większy ekran, tym lepsze wrażenia z gry, ale mniejsza mobilność laptopa. Miejmy to na uwadze. Jak w wielu przypadkach warto stawiać na złoty środek. Ekran wielkości 15,6 cala wydaje się optymalnym wyborem.

- rozdzielczość, doskonale znana z telewizorów. Wszyscy znamy skróty: 4K, FHD, Ultra HD. Im wyższa rozdzielność, tym lepiej, ale podobnie jak w przypadku przekątnej, należy stawiać na złoty środek. Super wysoka rozdzielczość może spowodować, że nasz komputer w pewnych momentach może dostać zadyszki podczas przetwarzania obrazu.

- typ matrycy. Do wyboru mamy wersję matową lub błyszczącą. W przypadku modeli laptopów do gier zalecana jest wersja matowa. Dzięki niej oczy użytkowników mniej się męczą, co ma bardzo duże znaczenie zwłaszcza przy dłuższych rozgrywkach. Na jaki wydatek należy się przygotować? Jednym z kluczowych pytań, które z pewnością zadaje sobie wiele osób, jest pytanie o cenę. Nie ulega wątpliwości, że laptop do gier to spory wydatek. Zakres cenowy tego typu sprzętu jest bardzo szeroki. Bogatą ofertę laptopów znajdziemy na stronie OleOle. Nie namawiamy do zakupu najdroższych urządzeń, ale mamy drobną radę dla osób, które być może rozważają zakup najtańszego modelu. Wybierając laptop z najniższej półki cenowej, otrzymamy urządzenie, które wprawdzie poradzi sobie z prostszymi grami, ale dla najbardziej zaawansowanych tytułów może nie być wystarczające. Jeśli laptop ma być np. prezentem, warto dołożyć nawet 500 zł, aby uzyskać nieco lepsze parametry. Markety z elektroniką oferują na zakup urządzeń raty. Zazwyczaj są to raty typu 0%. Warto rozważyć taką opcję i kupić nieco droższy model. Dzięki temu zyskamy urządzenie, które przez dłuższy czas podoła nowo wydawanym grom. Mamy nadzieję, że powyższy tekst będzie pomocny dla osób, które planują w najbliższym czasie zakup laptopa do gier.