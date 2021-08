Jaki dysk przenośny wybrać. Modele HDD i SSD w atrakcyjnych cenach

Nowoczesne dyski SSD zaliczają się do urządzeń półprzewodnikowych, nie posiadają ruchomych elementów. Dzięki temu są z jednej strony mniej podatne na uszkodzenia, a z drugiej działają o wiele ciszej i szybciej. Zapisywanie i odczytywanie plików na dysku SSD to kwestia sekund, dlatego dobrze wykorzystać go do zadań takich jak przechowywanie kopii zapasowych czy sporych plików i folderów, z których korzystasz na bieżąco. Niestety wraz z większą szybkością idzie również większa cena, dlatego zwykle dyski SSD oferują mniejszą pojemność niż dysk HDD w tej samej cenie.