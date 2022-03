Jaką wieżę stereo wybrać?

Dziś wybór odpowiedniej wieży stereo wcale nie jest taki prosty. A to ze względu na ogromną ilość urządzeń, które można znaleźć aktualnie na rynku. Jak zatem wybrać tę odpowiednią wieżę stereo? Zwracając uwagę na szereg parametrów i dostosowując je do swoich potrzeb i wymagań.

Dostępne na rynku mini wieże proponują różnego rodzaju łączność. Do najpopularniejszych rozwiązań zalicza się urządzenia wyposażone w Wi-Fi, dzięki czemu możemy odtwarzać muzykę nie tylko z pamięci naszego telefonu, ale także z aplikacji streamingowych. DLNA to standard, który pozwala na gromadzenie multimedialnych treści i udostępnianie ich innym urządzeniom, które są podłączone do danej sieci domowej.

Aktualnie poleca się, aby wybierać te wieże stereo, które pozwalają na bezproblemowe korzystanie z Internetu. Na przykład modele z Wifi lub Ethernetem. Inne złącza – na przykład wyjście do aktywnego subwoofera – to dodatkowe rozwiązania, które przydają się tylko w konkretnych przypadkach. Jeśli wiesz, że ich nie potrzebujesz, nie przepłacaj. Wieża stereo to nie tylko odtwarzacz płyt CD, ale też często wbudowany moduł bluetooth. Dzięki temu można odtwarzać zarówno płyty CD, jak i muzykę z telefonu. Wybierając łączność bezprzewodową bluetooth można uzyskać dobrą jakość podczas słuchania muzyki. Wbudowany tuner da dostęp do stacji radiowych, dzięki czemu wieża audio będzie wykorzystywana przez wszystkich domowników. W razie potrzeby zmiany utworu przyda się pilot zdalnego sterowania. Wyjście słuchawkowe pozwoli natomiast zadbać o komfort innych osób, które nie mają w danym momencie ochoty na głośne słuchanie muzyki.