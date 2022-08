Co to jest pamięć RAM i jakie są rodzaje? Jaką pamięć RAM wybrać? Chcesz wymienić pamięć RAM, ale nie wiesz właściwie, które rozwiązanie wybrać? Już teraz sprawdź, na jakie parametry pamięci RAM należy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności. Zanim jednak zaczniemy omawiać właściwości, przypomnijmy, czym jest pamięć RAM i jakie są jej rodzaje. Zapraszamy do szybkiego zapoznania się z treścią dzisiejszego wpisu.

Co to jest pamięć RAM i jakie są rodzaje?

Na rynku – na przykład w ofercie na stronie https://www.oleole.pl/pamieci-ram.bhtml znajdziesz różne rodzaje pamięci RAM. Produkty tego rodzaju dzieli się na rozwiązania DDR, DDR2, DDR3 oraz DDR4. Oczywiście pamięć RAM DDR jest już starszym standardem, który skonstruowano w 1999 roku. Dziś nie używa się tego typu pamięci RAM. DDR2 w porównaniu ze swoim starszym odpowiednikiem ma poprawioną częstotliwość taktowania. Dodatkowo obniżono napięcie modułu, podwojono prędkość układu i zwiększono ilość pinów – do 240. Produkt oznaczony symbolem DDR3 to standardowa pamięć RAM wyróżniająca się niższym napięciem oraz znacznie zmniejszonym zapotrzebowaniem na energię. Liczba pinów w tym przypadku nie uległa zmianie, ale sama pamięć RAM w porównaniu do DDR2 wykazuje wyższą prędkość. Modele DDR3 w dalszym ciągu można znaleźć w starszych komputerach.

Aktualnie zainteresowani najchętniej sięgają po nową pamięć RAM, a mianowicie DDR4. Przy tym rodzaju pamięci operacyjnej obniżono zapotrzebowanie na energię nawet o 20% i wykorzystano napięcie wynoszące 1,2 V. Wzrosła również liczba pinów – z 240 na 288. Jeśli natomiast chodzi o częstotliwość działania pamięci, parametr ten w przypadku DDR4 wynosi najmniej 2133 MHz.

Jaką pamięć RAM wybrać?

Jaką pamięć RAM wybrać? Zanim rozpoczniesz swoje poszukiwania, dokładnie sprawdź specyfikację swojej płyty głównej, w tym rodzaj złącza, maksymalną pojemność, równie maksymalną częstotliwość oraz obsługiwany standard. Równie ważna będzie ilość slotów na płycie głównej. Ponadto dowiedz się, czy kość, która Cię interesuje, będzie ostatecznie kompatybilna z procesorem, którym już dysponujesz. Istotne będą także informacje dotyczące maksymalnej ilości pamięci czy kanałów, jakie są obsługiwane przez układ CPU. Wszystkie tego rodzaju danej również znajdziesz w specyfikacji technicznej układu.

Kupując pamięć RAM, do najważniejszych parametrów zalicza się pojemność pamięci, częstotliwość taktowania, timingi, chłodzenie pamięci czy napięcie. Wielkość pamięci dobiera się do własnych potrzeb. Aktualnie uważa się, że 8 GB wystarczy to całkowicie prostych działań na komputerze. Coraz częściej specjaliści rekomendują jednak, by decydować się na pamięć RAM wynoszącą 16 GB. Oczywiście, im większa pojemność pamięci, tym bardziej zaawansowane czynności będziesz mógł wykonywać bez problemu na swoim urządzeniu. Pisząc zaawansowane, mamy na myśli nie tylko granie w gry, ale i profesjonalne działania, jak obróbka zdjęć lub wideo, renderowanie czy tworzenie animacji.

Częstotliwość taktowania również ma wpływ na wydajność. Będzie ważnym parametrem, szczególnie jeśli potrzebujesz komputera do możliwości grania w najnowsze gry czy obsługiwania bardziej zaawansowanych aplikacji i programów. Im wyższa częstotliwość taktowania, tym szybciej obliczenia będą wykonywane przez procesor. Dla wymagających użytkowników poleca się pamięć RAM o taktowaniu wynoszącym przynajmniej 2400 czy 2666 MHz.

Timingi to nic innego jak opóźnienia funkcji wykonywanych przez moduł. Im niższy timing, tym lepiej. Jeśli natomiast chodzi o napięcie pamięci RAM, sam ten parametr nie ma znaczącego wpływu na wydajność. Należy jednak sprawdzić te informacje, aby upewnić się, że montując wybraną przez nas pamięć RAM, nie zostanie naruszona stabilność działania urządzenia.

Jeśli masz komputer gamingowy lub planujesz go złożyć, koniecznie wybierz rozwiązania z opcją chłodzenia pamięci. Prawidłowe chłodzenie gwarantuje, że dana pamięć RAM będzie pracować znacznie dłużej, a ryzyko wystąpienia jakiekolwiek awarii spadnie niemalże do minimum. Na rynku znajdziesz sporą ilość pamięci RAM z radiatorem, czyli metalową obudową zapewniającą nie tylko ochronę urządzenia przed przegrzaniem, ale także optymalne rozpraszanie się ciepła. Ciekawą opcją są moduły, które dużo lepiej sprawdzają się w tak zwanym chłodzeniu wodnym.

Warto pamiętać, że aby dobrać pamięć RAM w przypadku pojedynczej kości RAM należy sprawdzić, jaki model jest obecnie używany. Dzięki temu uda się uzyskać wysoką wydajność pamięci RAM, co byłoby niemożliwe, gdyby zastosowało się różne kości pamięci. Wielu dodatkowych porad na temat tego jaka pamięć RAM będzie najlepsza może udzielić sprzedawca. Warto też sprawdzić recenzje i testy, które pomogą podjąć decyzję i wybrać pamięć RAM o najlepszych parametrach.

Chociaż czasami trzeba poświęcić trochę czasu, aby dowiedzieć się, jaka pamięć RAM sprawdzi się najlepiej do komputerów stacjonarnych lub przenośnych (trzeba sprawdzić pamięć RAM wykorzystywaną obecnie, zwrócić uwagę na częstotliwość pamięci), to jednocześnie warto to zrobić, aby można było korzystać ze wszystkich zastosowań komputera, w tym również tych, gdzie najważniejsza jest szybka pamięć operacyjna.