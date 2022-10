Jaką edycję Fify wybrać w 2022 roku?

Pod koniec września odbędzie się premiera kolejnej edycji Fify – a mianowicie dostępna będzie Fifa 23. Zastanawiasz się, którą grę warto kupić? Lepszą opcją będzie zamówienie najnowszej czy może którejś ze starszych edycji? Podpowiadamy w dzisiejszym wpisie. Już teraz zapraszamy do szybkiego zapoznania się z jego treścią.

Którą edycję Fify kupić na PC? Oczywiście, że najlepszym rozwiązaniem będzie najnowsza edycja, która premierę ma już 30 września 2022 roku! Grę możesz zamówić już teraz, na przykład na stronie https://www.euro.com.pl/gry-pc/electronic-arts-fifa-23-gra-na-pc.bhtml w atrakcyjnej cenie. Kupując grę Fifa 23 przed premierą, możesz otrzymać dostęp do rozgrywki już 27 września. Zanim jednak zdecydujesz się na zakup, sprawdź, czy Twój sprzęt spełnia przynajmniej minimalne wymagania.

Jeśli chodzi o minimalne wymagania, aby włączyć Fifę 23 i móc cieszyć się płynną grą, powinieneś mieć procesor Intel Core i5 6600K lub AMD Ryzen 5 1600 oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti lub AMD Radeon RX 570. Potrzebujesz także 8 GB pamięci RAM i 100 GB wolnej przestrzeni na dysku. W przypadku systemu operacyjnego gra wymaga Windows 10 64-bit. Zalecane wymagania sprzętowe natomiast, które są gwarancją lepszych doznań, maksymalnej płynności i wydajności, obejmują procesor Intel Core i7-6700 lub AMD Ryzen 7 2700X oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1600 lub AMD Radeon RX 5600 XT. Jeśli chodzi o pamięć RAM, producent zaleca 12 GB. Potrzebna przestrzeń na dysku to – podobnie jak w minimalnych wymaganiach sprzętowych – 100 GB, a system operacyjny – Windows 10 64-bit.

Czym wyróżnia się Fifa 23 na komputer? Przede wszystkim tym, że otrzymała ulepszoną technologię HyperMotion 2 w przeciwieństwie do poprzedniej wersji. Otóż przy Fifie 22 z technologii HyperMotion mogli korzystać tylko i wyłącznie osoby, które kupiły grę na konsolę. Przy Fifa 23 natomiast wszyscy – również gracze komputerowi – będą mogli cieszyć się ulepszoną animacją i tym samym zwiększonym realizmem samej rozgrywki. Wprowadzenie HyperMotion 2 do gry przeznaczonej na komputer sprawiło, że Fifa 23 ma większe wymagania sprzętowe.

W Fifa 23 możesz wziąć udział w najpopularniejszych międzynarodowych rozgrywkach, a mianowicie FIFA World Cup Qatar 2022 i FIFA Women’s World Cup Australia and New Zealand 2023. Możliwość ta będzie dostępna po premierze w ramach darmowej aktualizacji. Po raz pierwszy w historii gracz będzie mógł też zagrać już w dniu premiery kobiecą drużyną w lidze Division 1 Arkema albo Barclays FA Women’s League.

Jeśli chodzi o samą rozrywkę, poza unowocześnioną technologią Hypermotion 2, dostępna będzie także opcja crossplay, dzięki której zagrasz ze swoimi znajomymi, bez względu na to, jaką platformą dysponują. D

Do zalet Fifa 23 zalicza się także nową mechanikę podejmowania ryzyka, jeśli chodzi o oddawanie strzału, odświeżone rzuty rożne, wolne czy karne, a także jeszcze bardziej realistyczna fizyka.

To tylko kilka zalet, którymi wyróżnia się nowa Fifa 23. Nie zwlekaj i zamów grę już dziś, aby otrzymać ją jeszcze przed premierą. Warto mieć na uwadze realistyczne animacje walki obrońców, co wynika z tego, że zastosowano w grze autentyczne animacje bazujące na ruchach prawdziwych sportowców. Ea Sports Fifa sprawiają, że realizm piłki nożnej na ekranie praktycznie nie odbiega od tego, co można zobaczyć podczas transmisji telewizyjnych. Wykorzystane przez twórców gry dane pochodzą od zawodowych piłkarzy grających prawdziwy mecz. Jeżeli więc chodzi o realistyczny ruch piłki, inteligentnych napastników przeciwnych drużyny czy po prostu możliwość pokierowania piłkarzami UEFA Champions League, nowa FIFA nie ma żadnej sensownej konkurencji.