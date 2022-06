Jaka będzie najlepsza hulajnoga elektryczna dla Ciebie?

Hulajnoga elektryczna wpisała się już w krajobraz polskich miast i miasteczek i niewątpliwie wpłynęła na sposób poruszania się. Jest świetną konkurencją dla samochodów czy komunikacji miejskiej, co przy rosnących cenach paliwa staje się ważnym argumentem. Poza tym przyjemniej korzysta się z hulajnogi elektrycznej i szybciej można dostać się w wybrane miejsce – do pracy, na uczelnię czy spotkanie ze znajomymi. Szczególnie mieszkańcy zatłoczonych miast dawno docenili funkcjonalność lekkiego i funkcjonalnego pojazdu. Bez problemu można wynająć hulajnogę elektryczną w wielu mniejszych i większych aglomeracjach i tak naprawdę wystarczy aplikacja i zasilenie konta, by się przemieszczać. Coraz więcej osób decyduje się jednak na to, by zakupić urządzenie. Zobacz, na jakie rzeczy musisz zwrócić uwagę.

Czym wyróżnia się hulajnoga elektryczna?

Hulajnogi elektryczne to urządzenia, które są proste w obsłudze i nie wymagają specjalnych umiejętności, by poruszać się po ścieżkach rowerowych. Co istotne, w przeciwieństwie do zwykłego pojazdu nawet nie trzeba wkładać wysiłku, by dotrzeć z punktu A do punktu B. Wystarczy stanąć na hulajnodze elektrycznej, odepchnąć się. Na kierownicy znajduje się pokrętło do zwiększania prędkości oraz hamulec. W tego typu urządzeniach za zasilanie odpowiedzialny jest silnik, co sprawia, że jazda jest komfortowa. Oczywiście od użytkowników wymaga regularnego ładowania i taka hulajnoga jest droższa niż tradycyjna. Niezmiennie jednak cieszy się coraz większym powodzeniem, a producenci oferują bardzo różnorodne modele i funkcjonalności. By zobaczyć, co będzie odpowiednie, warto przejrzeć ranking hulajnóg elektrycznych https://www.euro.com.pl/artykuly/wszystkie/artykul-ranking-hulajnog-elektrycznych.bhtml.

Nowoczesne i wygodne hulajnogi elektryczne

Wiele osób zastanawia się, jaka hulajnoga elektryczna będzie odpowiednia. Niewątpliwie urządzenia fascynują, ale również wywołują szereg dyskusji, a różnego rodzaju wypadki spowodowały zmiany w przepisach o ruchu drogowym. To zmienny stronę, bo wcześniejsze zapisy nie obejmowały tego typu pojazdów żadnymi regulacjami – nic dziwnego, bo to swoista nowość w dalszym ciągu. Obecnie już wiadomo, że jeździć hulajnogą elektryczną może tylko jedna osoba. Nie wolno być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a przepisy zabraniają także holowania pojazdu. Osoby dorosłe nie muszą posiadać żadnego dokumentu, aby móc legalnie jeździć na hulajnodze elektrycznej. Natomiast niepełnoletni są zmuszeni do legitymowania się kartą rowerową lub prawem jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Jak wybrać idealną hulajnogę elektryczną?

Najlepsze hulajnogi elektryczne to oczywiście szereg zalet, które ciężko jest wymienić jednym tchem. Przede wszystkim to pojazdy ekologiczne, które oszczędzają czas, są wygodne, pozwalają na niemalże nieograniczoną mobilność i tak naprawdę generują spore oszczędności. Oczywiście dobra hulajnoga elektryczna to dość spory wydatek, ale bardzo szybko się on zwraca i jedynym kosztem, jaki ponosi użytkownik, jest prąd potrzebny do naładowania akumulatora.

Ważne parametry hulajnogi elektrycznej

Wybierając hulajnogę elektryczną, należy zwrócić uwagę na określone parametry. Przede wszystkim trzeba określić swoje potrzeby. Pojazdy różnią się między sobą rozmiarem kół, wagą, pojemnością baterii oraz dodatkowymi funkcjami. Zupełnie innego pojazdu będziemy potrzebować przy poruszaniu się po mieście, a inne będą ważne w terenie i na nieutwardzonych drogach. Klientów interesuje również, jaka jest prędkość maksymalna osiągana przez hulajnogę elektryczną. W mieście można poruszać się do 20 km/h zgodnie z obowiązującymi przepisami. W sklepach oczywiście znaleźć można pojazdy, które osiągają znacznie wyższe parametry. I jeśli chcemy jeździć hulajnogą elektryczną poza miastem, to z powodzeniem możemy wybrać szybszy model. W tym wypadku także warto sprawdzić zasięg. Im będzie większy, tym dłużej będzie można jeździć bez konieczności ładowania. Różnorodne pojazdy są również wyposażone w dodatki, które poprawiają funkcjonalność. Najczęściej są to oświetlenie LED, komputer pokładowy, tempomat oraz inne zabezpieczenia. Kolejnym parametrem jest waga hulajnogi elektrycznej. Teoretycznie jest do jeżdżenia, ale praktyka pokazuje, że często trzeba wnieść pojazd po schodach, podnieść, by pokonać wysoki krawężnik lub wejść z nim do tramwaju. Im będzie lżejszy, tym lepiej. Poza tym warto również zwrócić uwagę na jakość użytych materiałów oraz solidność wykonania. Na hulajnogach elektrycznych będzie się jeździć w różnych warunkach pogodowych, a samo urządzenie jest narażone na wstrząsy oraz upadki, a czasem nawet niewielkie kolizje. Dobierając model hulajnogi do siebie, zwróć również uwagę na określoną wagę maksymalną użytkownika. Zbytnio obciążony pojazd nie będzie wygodny, a także stanie się bardziej podatny na uszkodzenia. Ważnym aspektem wpływającym na bezpieczeństwo oraz komfort jazdy są mechaniczne hamulce tarczowe lub elektroniczne. W tym pierwszym wypadku pojazd ma charakterystyczne rączki do hamowania, co pozwala mieć kontrolę nad redukcją prędkości.