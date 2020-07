Jak zorganizować tanie wakacje przez internet? Proste sposoby na udany urlop

Wakacyjny wyjazd nie musi wiązać się z ogromnym wydatkiem i czyszczeniem konta oszczędnościowego. Mądrze zaplanowany może okazać się nie tylko przyjemny, ale też niedrogi. Podpowiadamy, jak zorganizować tanie wakacje przez internet.

Wakacje to dla wielu z nas czas najdłużej wyczekiwany w ciągu roku. Nie ważne, czy urlop organizujemy latem, czy zimą, to zależy nam na tym, by spędzić go spokojnie, bezpiecznie i niedrogo. Jak zorganizować tanie wakacje przez internet? Mamy kilka opcji.

Jak zorganizować tanie wakacje przez internet? Organizując urlop przez internet mamy do wyboru przede wszystkim dwie możliwości: wakacje z biurem podróży

samodzielną organizację wyjazdu.

W przypadku zakupu wycieczek zorganizowanych w biurze podróży najtaniej polecimy w ofercie First Minute lub Last Minute. Nie dla każdego jednak takie opcje są dobre - w pierwszym przypadku nie zawsze mamy gwarancję najtańszej wycieczki. Z drugiej strony nie każdy może pozwolić sobie na spontaniczne wakacje Last Minute.

O wiele tańsze będą również wycieczki zagraniczne w popularne miejsce - do Egiptu, Turcji czy Chorwacji. Jeśli jednak często latamy za granicę, to jest duża szansa, że już zwiedziliśmy najpopularniejsze wakacyjne kierunki. Co w przypadku jeśli chcemy pojechać w bardziej egzotyczne lub mniej popularne miejsce?

W takim wypadku wycieczki z biurem podróży mogą okazać się dosyć drogą opcją. Wtedy możemy zajrzeć na takie serwisy jak Groupon. Samego serwisu raczej nie trzeba nikomu przedstawiać, ponieważ każdy miłośnik okazji miał chociaż raz z nim do czynienia.

Na Grouponie można również znaleźć wycieczki i to często w bardzo atrakcyjnych cenach. Należy jednak mieć się na baczności - nieraz użytkownicy byli rozczarowani miejscem, do którego wykupili wycieczkę, ponieważ okazywało się po przylocie, że rzeczywistość znacznie odbiega od tego, co widzieli na zdjęciach.

W takich wypadkach zachęcamy was przede wszystkim do uważnego czytania ofert oraz zapoznaniem się z opiniami na temat danego hotelu czy pensjonatu w sieci. Warto tu wspomnieć również, że na Grouponie znajdziemy zarówno wycieczki zagraniczne, jak i krajowe.

Zobacz też: Globalne ocieplenie kontra alkohol. Ulubione trunki zagrożone

Tanie wakacje znajdziesz w mediach społecznościowych Kolejnym miejscem, gdzie możemy szukać tanich wakacji w internecie, są media społecznościowe. Śledzenie grup na Facebooku czy stron tanich linii lotniczych to naprawdę świetny sposób, by wynajdować dobre okazje.

Na takich grupach użytkownicy wymieniają się również wrażeniami, poradami i informacjami, które pomogą zwłaszcza tym osobom, które do tej pory latały głównie z biurami podróży. To również dobre miejsce na znalezienie informacji, jak zorganizować wyjazd na własną rękę. A o tym, ile można na tym zaoszczędzić, opowiadamy bliżej poniżej.

Jak zorganizować tanie wakacje na własną rękę? Wiele osób przeraża myśl o organizacji wakacji na własną rękę, dlatego decydują się ostatecznie na wykupienie wycieczki w biurze podróży. To pozornie wygodniejsze i bezpieczniejsze rozwiązanie, jednak historia pokazała, że biura podróży gwarantują nam minimalne bezpieczeństwo.

Jeśli chodzi o wygodę w znalezieniu hotelu i przelotu, to mamy nadzieję pokazać wam, że nie jest to tak trudne i przerażające, jak może się wydawać. Podpowiemy, jak zaplanować zagraniczny wyjazd, ale analogicznie możecie również planować tanie wakacje w kraju.

Jak znaleźć tani lot?

Przede wszystkim, planując wakacje na własną rękę najważniejsze i najtrudniejsze będzie znalezienie taniego połączenia lotniczego. W tym celu najlepiej jest skorzystać z jednej z wyszukiwarki lotów. Wystarczy wpisać interesujący nas kierunek i termin, a otrzymamy propozycje wylotów. Warte polecenia są takie serwisy jak: esky.pl

skyscanner.pl

fly4free.pl

tanie-loty.com.pl.

Warto pamiętać, że ceny zwykle podawane są z bagażem podręcznym do 10 kg. Jeśli nie chcecie zdziwić się na lotnisku, należy dokładnie zapoznać się z ofertą oraz ewentualnie dokupić opcję bagażu rejsowego. Podawane na stronach kwoty ulegają bardzo częstym zmianom, dlatego jeśli znajdziemy interesującą nas ofertę - warto ją rezerwować.

A jeśli zdecydujecie się na przelot z jednym z popularnych przewoźników, warto pobrać również odpowiednią aplikację. Pozwolą one nie tylko rezerwować bilety, ale również wynająć hotel, samochód czy transport lotniskowy. Oto kilka z nich: Aplikacja Wizz Air

LOT mobile

Jak znaleźć tani nocleg za granicą?

Znalezienie hotelu w interesującej nas miejscowości nie jest wcale trudniejsze niż znalezienie go na stronie biura podróży. Co więcej, w większości przypadków jest również o wiele tańsze. W zależności od tego, czy poszukujemy opcji z pełnym wyżywieniem, all inclusive lub jedynie ze śniadaniami - każdy z tych wariantów jesteśmy w stanie wykupić bez pośrednika. Warto zajrzeć na takie strony jak: Booking.com lub skorzystać z dedykowanej aplikacji

Trivago

HRS

Wynajęcie hotelu często nie jest najtańszą opcją. Biura podróży rezerwują znacznie większe liczby pokoi, przez co mogą liczyć na większe zniżki. Co więcej, nierzadko rezerwują najatrakcyjniejsze z nich. Jednak organizując wakacje przez internet, możemy skorzystać także z innych opcji.

Podróżujący cenią sobie również usługę Airbnb, z której pomocą możemy wynająć pokój lub całe mieszkanie. Dowolnie możemy również wybrać termin, w tym liczbę dni, na jaką potrzebujemy noclegu. Jednak to, co cenią sobie najbardziej miłośnicy podróży to doskonały stosunek ceny do jakości. W większości przypadków jest to o wiele bardziej opłacalne niż rezerwowanie pokoju hotelowego.

Aby korzystać z Airbnb, trzeba się zarejestrować i podpiąć odpowiednią formę płatności. Później możemy wynająć mieszkanie czy pokój w niemal dowolnym zakątku świata. Oczywiście przed podjęciem decyzji możemy zapoznać się również z opiniami innych osób.

Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to Airbnb dba o najwyższą jakość usług i bardzo szybko reaguje, jeśli tylko coś nas zaniepokoi lub nocleg nie będzie spełniał naszych oczekiwań. Usługa cieszy się bardzo dużą popularnością, więc warto ją wypróbować, jeśli zależy nam na zorganizowaniu tanich wakacji przez internet.

Aplikacje, które przydadzą się na wyjeździe