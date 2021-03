WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Jak zaoszczędzić na rachunkach mimo pandemii? W czasach pandemii i przedłużających się lockdownów coraz więcej czasu spędzamy w domu. Dotyczy to zarówno kwestii związanych z czasem wolnym – coraz częściej rozrywka i spotkania przenoszą się do rzeczywistości wirtualnej – jak i szkolno-zawodowym (nauka i praca w formie zdalnej, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami). Według danych z opublikowanych w ostatnim kwartale 2020, ponad połowa Polaków dużo częściej i dłużej korzysta z telefonu (56,5% badanych) oraz Internetu (54,3% badanych) niż przed pandemią. Naturalną konsekwencją są zwiększone wydatki na te media. Jednocześnie, jak pokazuje raport Intrum 2020, zmniejszyły się dochody blisko trzech czwartych gospodarstw domowych. Na rynku usług telekomunikacyjnych coraz mocniej zaznacza się trend znany z innych branż, który nie dość, że ułatwia życie, to jeszcze może pomóc w oszczędzaniu. Wygodniej i… taniej Trend, o którym mowa, to łączenie usług. Zamiast od wielu dostawców, przesyłających wiele rachunków (osobno telewizja, osobno Internet, osobno usługi telefonii komórkowej), wszystkie te usługi pochodzą z jednego źródła. Dobrym przykładem jest UPC, dostawca telewizji i internetu, który właśnie – odpowiadając na zmieniającą się sytuację i ewoluujące potrzeby klientów – do bogatego pakietu usług dołączył również usługi komórkowe, z zasięgiem i parametrami równie dobrymi, co wiodące sieci komórkowe. Łączenie usług Nowa oferta obejmuje, obok Internetu światłowodowego oraz telewizji cyfrowej, również usługi komórkowe z nielimitowanymi minutami i SMS/MMS. Do nich proponowane są nowoczesne smartfony w przystępnych cenach dla Klientów UPC – bez opłat na start znanych z ofert różnych telefonii. W ramach odpowiedzi na wspomniane potrzeby rynku i zwiększających się oczekiwań względem elastyczności, nowe pakiety usług oferowane są zarówno z krótkim, 12-miesięcznym okresem zobowiązania, dłuższym 24-miesięcznym, jak i w ofercie bez zobowiązań. Oprócz wygody, jaką niesie ze sobą konsolidacja dostawców codziennych usług, warto spojrzeć również na ceny. Oferowane pakiety łączące TV, Internet oraz usługi telefonii komórkowej są wyraźnie tańsze niż gdybyśmy chcieli każdą z tych usług kupować osobno. Dla przykładu, w ofercie UPC pakiet komórkowy VIP, gdzie mamy rozmowy, smsy i mmsy bez limitu i 40GB, w standardzie to 59,99zł opłaty miesięcznej, a w pakiecie z Internetem 750 Mb/s i TV na start kosztuje tylko 20zł miesięcznie. Dostawca oferuje także możliwość dokupienia Samsunga Galaxy M11 w 36 ratach 0%. Jeden punkt kontaktowy Dodatkowym znaczącym elementem łączenia usług jest wygoda związana z jednym dostawcą. Wspomniany wcześniej jeden rachunek to oczywista oszczędność; warto zaznaczyć również, że w przypadku pakietu usług do naszej dyspozycji jest jedno biuro obsługi klienta dla wszystkich tych usług, co znacząco ułatwia załatwianie bieżących spraw. Trudne czasy – a do takich niewątpliwie należy okres pandemii – sprzyjają przeglądom naszych wydatków. Niezależnie od poziomu dochodów i sytuacji zewnętrznej, każda okazja, by zwrócić uwagę na kwoty wypływające co miesiąc z portfela – i je ograniczyć – jest dobra. Materiał partnera: UPC